Revelan que “El Mencho” se habría rendido durante operativo en Tapalpa antes de ser abatido

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido el domingo 22 de febrero por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

A trece días del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), nuevos datos y versiones han salido a la luz, como la posible rendición de “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco.

Una de estas versiones fue revelada por el periodista Luis Chaparro para Pie de Nota, quien informó que dos fuentes de la organización criminal le detallaron que “El Mencho” se habría rendido ante las autoridades durante el operativo donde fue cercado tras obtener su ubicación mediante una de sus parejas sentimentales.

Esta narración sugiere que el líder del CJNG fue abatido pese a intentar entregarse. Además, las fuentes señalaron una posible traición en su contra por parte de integrantes de la organización criminal.

Chaparro informó que logró conseguir comunicación con dos fuentes del CJNG, uno de ellos identificado como secretario directo de “El Mencho” en Tapalpa y un sicario encargado de su seguridad en distintas regiones de Jalisco, quienes se encontraban en el lugar del operativo.

Una posible traición y el probable ofrecimiento de entrega de Nemesio Oseguera Cervantes

El Tapalpa Country Club, un hotel en la zona donde fuerzas federales realizaron un operativo militar para capturar al jefe del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", quien murió mientras era transportado en un helicóptero luego de resultar herido durante la redada, en las afueras de la ciudad de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El periodista detalló que ambos sujetos -cuyas actividades al interior del cártel pudo comprobar a través de imágenes- coincidieron en que Nemesio Oseguera Cervantes “murió en Tapalpa a manos de miembros del Ejército Mexicano, rendido y desarmado”.

De acuerdo con el hombre que se identificó como secretario de “El Mencho”, el líder criminal ya se encontraba sin vida cuando lo subieron a un helicóptero. Esto debido a que las autoridades informaron que fue trasladado a un hospital debido a que resultó herido, pero en el trayecto murió.

Su fuente también dijo que Oseguera Cervantes habló en varias ocasiones de entregarse a las autoridades a cambio de que le redujeran la sentencia a su hijo Rubén Oseguera González, “El Menchito”, quien fue condenado a cadena perpetua en EEUU.

Pertenencias personales dentro de la casa donde el líder del cártel de la droga mexicano Nemesio Oseguera, mejor conocido como 'El Mencho', pasó sus últimas horas antes de resultar herido en una redada militar y posteriormente morir mientras era transportado en un helicóptero, en las afueras de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Liberto Urena

La segunda fuente de Chaparro detalló que se encontraba en las cabañas donde se realizó el operativo en contra del líder del CJNG, quien también afirmó que Nemesio Oseguera se rindió y pidió entregarse antes de ser abatido.

“¿Por qué cree usted que su guardia no accionó los RPG (lanzagranadas) y las papas (lanzamisiles)?“, le cuestionó el sujeto, quien afirmó que todos se iban a entregar debido a que no contaban con suficientes pistoleros frente al cerco que realizaron las autoridades.

“El patrón traía un M4, fue el primero en aventar el rifle en señal de rendición, y ellos, el Ejército, terminaron abatiéndolo”, le dijo la fuente al periodista.

El secretario de “El Mencho” también aseguró que los integrantes del cártel creen que Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, pudo haber traicionado al líder del CJNG porque lo vieron equipandose antes del abatimiento; sin embargo, no lo tendrían claro aún.

Así fue el operativo donde abatieron a “El Mencho”

Luego del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNC), el acceso a la cabaña ubicada en Tapalpa, Jalisco, donde se refugiaba “El Mencho” permitió conocer gran parte de la manera en la que se organizaba este cártel que incluso llegó a tener presencia internacional. (Infobae México)

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido el domingo 22 de febrero en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Tapalpa, Jalisco.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, detalló que la operación se llevó a cabo luego de ubicar a uno de los hombres de confianza de una de las parejas sentimentales del líder criminal.

Luego de comprobar su permanencia en el lugar tras la salida de la mujer, los militares desplegaron el operativo para lograr su captura. En esta acción se informó la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional (GN), un custodio y un elemento de la Fiscalía del Estado.

Tras ser sepultado en Jalisco, circuló un acta de defunción que pertenecería al líder criminal, donde se establece que murió a las 10:30 horas en Tapalpa a causa de múltiples lesiones de arma de fuego en el cuerpo.