México

Ataque armado en Concordia, Sinaloa, deja un civil herido y aseguran campamento con arsenal

Los militares repelieron la agresión por parte de diversos sujetos, únicamente fue realizada una detención

El sujeto que quedó herido
Las autoridades de Sinaloa informaron sobre la detención de un hombre luego de un ataque armado tras el hallazgo de un sitio al parecer usado como campamento por integrantes del crimen organizado.

Fue en el poblado de La Capilla del Taxte, en el municipio de Concordia, que elementos de seguridad hallaron un área usada como campamento delictivo, lo que motivó a los uniformados a realizar reconocimientos en el sitio.

“Encontraron a civiles armados, quienes efectuaron una agresión al personal militar, acción que fue repelida por la autoridad”, destaca el reporte de las autoridades compartido el 9 de marzo.

Repelen el ataque y el civil resulta herido

Luego de lo anterior, los elementos de seguridad detuvieron a un hombre que cuenta con un chaleco táctico y en el mismo un parche con la bandera de Estados Unidos, además de que resultó herido por lo que fue atendido por personal médico.

Los indicios en el campamento
  • Tres armas largas
  • 37 cargadores
  • Alrededor de mil 16 cartuchos
  • Seis chalecos tácticos
  • 10 placas balísticas

Tanto la persona detenidas como los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que que sean realizadas las averiguaciones necesarias.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes estuvieron en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la SSP estatal.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran los chalecos, armas largas y celulares ubicados en el sitio habilitado como campamento, asdemásde del equipo usado por el hombre que resultó herido tras el ataque contra los agentes.

Agresión armada en Sinaloa deja chalecos camioneta asegurada

Apenas el pasado 8 de marzo en Sinaloa ocurrió otro ataque contra agentes de seguridad que realizaban recorridos en el sitio. Fue en el poblado El Molino, municipio de Navolato que sujetos accionaron sus armas en contra de los efectivos.

Los indicios incautados (SSP Sinaloa)
La respuesta de las autoridades provocó la huida de los atacantes y la incautación de:

  • Una camioneta marca RAM de color naranja.
  • Dos armas largas tipo AK-47
  • Ocho cargadores con capacidad para 30 cartuchos
  • 111 cartuchos calibre 7.62 mm
  • Tres chalecos tácticos
  • Dos cascos Kevlar
  • Equipo táctico y vestuario similar al usado por elementos militares

Sin embargo, no fueron detenidas personas por el ataque contra los miembros del Ejército.

Asimismo, el vehículo asegurado, la camioneta RAM TRX Ignition, es uno de edición limitada según aparece en la página web de la marca.

