Así reaccionó Sergio Mayer luego de ser eliminado de La Casa de los Famosos México

El actor sostuvo que respetó su contrato y la dinámica del show, y señaló que “el público nunca se equivoca” al elegir a los concursantes que continúan. (Infobae México / Jovani Pérez)

El actor y político mexicano Sergio Mayer enfrentó la eliminación en la noche del 9 de marzo, al convertirse en el tercer expulsado de La Casa de los Famosos México, un desenlace que marcó su breve paso como habitante sorpresa del popular reality show. La salida de Mayer, quien solicitó licencia a su cargo como diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para unirse al programa de Telemundo, generó diversas reacciones en redes sociales y en el entorno político.

Durante su estancia en la casa, Sergio Mayer fue uno de los participantes más comentados debido a su decisión de dejar temporalmente sus funciones públicas. El ingreso del ex Garibaldi se produjo en medio de expectativas y polémicas, ya que su presencia en el show coincidió con el debate sobre la participación de figuras públicas en este tipo de formatos televisivos. Tras su eliminación, Mayer ofreció declaraciones para aclarar las circunstancias de su salida y responder a las especulaciones sobre su permanencia en el juego.

Mayer enfrentó la eliminación en medio de comentarios sobre su polémica participación en el programa de Telemundo. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

“Me hubiera encantado como a todos tener una mayor estadía y continuidad, a eso entramos todos, pero me encanta jugar con fuego, aunque el público decidió que me quemara; así es mi juego, lo asumo y lo confronto. Me encanta jugar así, si no no me siento vivo. Entonces no pasa nada. No pasa nada, esto es un juego, lo disfrutamos y aquí continuaremos un tiempo más. Eso sí, el público nunca se equivoca y ellos saben qué tipo de juego quieren; eso se respeta y se reconoce”, afirmó el actor ante la audiencia, subrayando que su eliminación formó parte de la dinámica del programa.

En entrevista con la producción, Sergio Mayer insistió en que la decisión fue tomada por la audiencia y no por su propia voluntad. “Yo no me salí. El público decidió que yo saliera. Yo no me salí, no vayan a confundir. Yo jamás voy a hacer eso. Yo soy respetuoso de mi contrato, del público. No vayan a decir que yo me salí o que yo tenía que regresar. Obviamente, voy a regresar a mi vida normal, pero yo no me salí y lo aclaro. Eh, hay gente que cuando sale por el dolor o el ego dice: ‘Yo lo tenía arreglado, yo’. Yo no tenía arreglado nada con la producción. Este, me comprometí a estar hasta donde el público decidiera. Yo no me salí, fue el público el que decidió que yo no siguiera”, declaró el exdiputado.

A pesar de su temprana salida, Sergio afirmó que disfrutó su tiempo en la casa y reconoció la autoridad de la audiencia en la dinámica del concurso. (Captura de pantalla @lacasadelosfamosostlmd)

“Me siento contento pero al mismo tiempo decepcionado porque si el público lo decidió es porque algo hice incorrecto”, confesó Sergio Mayer. Al concluir su intervención, reiteró su respeto por la decisión del público y anticipó su regreso a la vida fuera de la televisión.

Cabe señalar que el 24 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió los derechos partidarios de Sergio Mayer Bretón, diputado federal con licencia. La medida se tomó tras su decisión de participar en el reality show, lo que generó controversia y cuestionamientos públicos. Según el órgano interno, la exposición mediática del caso afectó la imagen del partido y puso en duda la congruencia entre las acciones de sus representantes y los principios de Morena. En el expediente CNHJ-CM-068/2026, se señala que esta conducta podría infringir el estatuto y los lineamientos éticos de la organización.