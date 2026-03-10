México

Alessandra Rojo de la Vega anuncia clausura del inmueble de San Antonio Abad que se derrumbó

El lugar donde murieron tres personas no contaba con Programa Interno de Protección Civil

Guardar
Los trabajadores de Protección Civil
Los trabajadores de Protección Civil trabajaron en la zona (TW @SGIRPC_CDMX)

La alcaldía Cuauhtémoc suspendió el inmueble donde el lunes se registró un derrumbe en la zona de San Antonio Abad, hecho que causó la muerte de tres trabajadores.

En una publicación en X, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que, tras una inspección, el lugar no pudo acreditar la existencia de un Programa Interno de Protección Civil. Además, no había medidas preventivas para los inmuebles colindantes.

El accidente y la suspensión del inmueble

La alcaldesa Rojo de la Vega explicó que la suspensión se realizó luego de que personal de la alcaldía detectó diversas omisiones en materia de seguridad.

Dos avisos de "Suspensión de
Dos avisos de "Suspensión de Actividades" de la Alcaldía Cuauhtémoc se exhiben en la fachada de un inmueble clausurado por violar disposiciones jurídicas, tras un derrumbe que causó tres muertes. (X @AlessandraRdlv)

Entre las irregularidades más graves se encuentra la falta de un plan de protección civil y la ausencia de medidas para proteger a quienes habitan o trabajan en los edificios cercanos. “Durante la verificación se detectó que el lugar no acreditó contar con Programa Interno de Protección Civil y tampoco tenía medidas de protección para los inmuebles colindantes, poniendo en riesgo a más personas”, publicó la funcionaria en X.

Irregularidades en seguridad y consecuencias del derrumbe

El derrumbe ocurrió la tarde del lunes en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar para rescatar a trabajadores atrapados; sin embargo, tres personas perdieron la vida como resultado del colapso. De acuerdo con la autoridad local, la falta de protocolos y la omisión de medidas de protección fueron determinantes en el nivel de riesgo al que estuvieron expuestos tanto los trabajadores como los vecinos de la zona.

La alcaldía procedió a colocar sellos de suspensión en el inmueble y anunció que continuará la investigación para determinar las responsabilidades legales y administrativas.

La Alcaldía Cuauhtémoc suspendió las
La Alcaldía Cuauhtémoc suspendió las actividades en el inmueble de San Antonio Abad donde ocurrió un derrumbe fatal, debido a la falta de un Programa Interno de Protección Civil y medidas preventivas para edificios colindantes. (X @AlessandraRdlv)

Daños por sismo de 2017 en CDMX

Las investigaciones posteriores al incidente han confirmado que el edificio presentaba daños estructurales desde el sismo de 2017, según declaró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El predio, ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, tenía antecedentes de afectaciones que no fueron atendidas de manera adecuada. Las autoridades indicaron que estas condiciones, sumadas a la falta de protocolos de seguridad, contribuyeron al riesgo que terminó en tragedia.

“No sabemos la causa, eso es algo que se tiene que investigar con la empresa responsable. Ellos sabrán con mayor precisión, no tiene que ver con las obras del Gobierno CDMX”, precisó la jefa de Gobierno al ser cuestionada sobre el factor que habría ocasionado el derrumbe.

Temas Relacionados

CDMXSan Antonio AbadderrumbeclausuraAlessandra Rojo de la VegaProtección Civilmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Cuáles son las estaciones del

Té de guayaba con limón: ¿la bebida que fortalece el organismo de forma natural

Esta infusión combina sabor y nutrientes que favorecen la digestión, el sistema inmunológico y el bienestar general

Té de guayaba con limón:

Check up masculino: qué es, cada cuánto hacerlo y qué “asesinos silenciosos” puede prevenir

La detección temprana no solo salva vidas, sino que garantiza una vejez con mayor autonomía y menor dependencia de fármacos.

Check up masculino: qué es,

El contrato de los 50 mil dólares entre Aracely Arámbula y Luis Miguel

Hace casi 20 años se hablaba de un supuesto acuerdo entre la actriz y el cantante que incluía cláusulas como el número de hijos que tendrían y ciertas penalizaciones

El contrato de los 50

Fiscalía de CDMX investigará colapso en San Antonio Abad; gobierno pide esclarecer responsabilidades

La administración capitalina reiteró su compromiso de garantizar la reparación integral del daño a las familias de las víctimas del colapso

Fiscalía de CDMX investigará colapso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Inseguridad en Tamaulipas: asesinan a

Inseguridad en Tamaulipas: asesinan a elemento de la Guardia Estatal en ataque armado, hay un detenido

Abigael González, cuñado de El Mencho y líder de Los Cuinis, negocia acuerdo con la Fiscalía de EEUU

Gobierno de Sheinbaum anuncia acciones para reforzar C5 en Culiacán y turismo en Mazatlán tras crisis de violencia

Decomiso de droga en costas de Acapulco pertenece a Cártel de Sinaloa, revela Harfuch

Delincuentes atacan con drones explosivos a policías en los límites de Jalisco y Zacatecas, hay una mujer herida

ENTRETENIMIENTO

El contrato de los 50

El contrato de los 50 mil dólares entre Aracely Arámbula y Luis Miguel

Así fue como la ruptura entre Luis Miguel y Aracely Arámbula ayudó a hijos de famosos a blindarse de los paparazzis

“¿Me vas a matar?”: Ricardo Manjarrez confiesa que él fue el paparazzi amenazado con pistola por los escoltas de Jaime Camil

“¿Qué vestido me pongo?”: La pregunta que acompañó a Pati Chapoy antes de salir al aire bajo amenaza de cárcel

Tammy Parra llora tras visitar al mono Punch en Japón y la critican en redes: “Fuiste parte del show”

DEPORTES

¿Pelea de Mayweather y Pacquiao

¿Pelea de Mayweather y Pacquiao en septiembre pone en riesgo el combate Canelo Álvarez?

Adrián Marcelo le recuerda pleito a José Ramón Fernández con Faitelson tras publicar su nuevo libro: “Compártanos una línea”

¿Sigue la crisis en América? André Jardine confirma que Henry Martín no jugará en la Concachampions

¡Doloroso recuerdo! , esto ocurrió la última vez que México se enfrentó a Italia en el Clásico Mundial de Beisbol

Juan Manuel Márquez critica peleas de box entre influencers: “Están echando a perder este bello deporte”