Alessandra Rojo de la Vega anuncia clausura del inmueble de San Antonio Abad que se derrumbó

Los trabajadores de Protección Civil trabajaron en la zona (TW @SGIRPC_CDMX)

La alcaldía Cuauhtémoc suspendió el inmueble donde el lunes se registró un derrumbe en la zona de San Antonio Abad, hecho que causó la muerte de tres trabajadores.

En una publicación en X, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que, tras una inspección, el lugar no pudo acreditar la existencia de un Programa Interno de Protección Civil. Además, no había medidas preventivas para los inmuebles colindantes.

El accidente y la suspensión del inmueble

La alcaldesa Rojo de la Vega explicó que la suspensión se realizó luego de que personal de la alcaldía detectó diversas omisiones en materia de seguridad.

Dos avisos de "Suspensión de Actividades" de la Alcaldía Cuauhtémoc se exhiben en la fachada de un inmueble clausurado por violar disposiciones jurídicas, tras un derrumbe que causó tres muertes. (X @AlessandraRdlv)

Entre las irregularidades más graves se encuentra la falta de un plan de protección civil y la ausencia de medidas para proteger a quienes habitan o trabajan en los edificios cercanos. “Durante la verificación se detectó que el lugar no acreditó contar con Programa Interno de Protección Civil y tampoco tenía medidas de protección para los inmuebles colindantes, poniendo en riesgo a más personas”, publicó la funcionaria en X.

Irregularidades en seguridad y consecuencias del derrumbe

El derrumbe ocurrió la tarde del lunes en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar para rescatar a trabajadores atrapados; sin embargo, tres personas perdieron la vida como resultado del colapso. De acuerdo con la autoridad local, la falta de protocolos y la omisión de medidas de protección fueron determinantes en el nivel de riesgo al que estuvieron expuestos tanto los trabajadores como los vecinos de la zona.

La alcaldía procedió a colocar sellos de suspensión en el inmueble y anunció que continuará la investigación para determinar las responsabilidades legales y administrativas.

La Alcaldía Cuauhtémoc suspendió las actividades en el inmueble de San Antonio Abad donde ocurrió un derrumbe fatal, debido a la falta de un Programa Interno de Protección Civil y medidas preventivas para edificios colindantes. (X @AlessandraRdlv)

Daños por sismo de 2017 en CDMX

Las investigaciones posteriores al incidente han confirmado que el edificio presentaba daños estructurales desde el sismo de 2017, según declaró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El predio, ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, tenía antecedentes de afectaciones que no fueron atendidas de manera adecuada. Las autoridades indicaron que estas condiciones, sumadas a la falta de protocolos de seguridad, contribuyeron al riesgo que terminó en tragedia.

“No sabemos la causa, eso es algo que se tiene que investigar con la empresa responsable. Ellos sabrán con mayor precisión, no tiene que ver con las obras del Gobierno CDMX”, precisó la jefa de Gobierno al ser cuestionada sobre el factor que habría ocasionado el derrumbe.