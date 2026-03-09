México

Reik reprograma conciertos en Estados Unidos por razones médicas

Los integrantes se disculparon con sus fans, especialmente con aquellos que viajarían para el show

(Archivo)
(Archivo)

Las fechas de los conciertos de Reik en Estados Unidos sufrirán una modificación inesperada tras una decisión tomada por razones médicas.

La banda comunicó que uno de sus integrantes enfrenta una afección en la voz, lo que imposibilita su participación en los eventos pautados para este fin de semana en la capital estadounidense y en Connecticut.

El grupo utilizó sus redes sociales para compartir la información con sus seguidores y para expresar su pesar por este contratiempo.

Los conciertos que estaban previstos para el 7 de marzo en el DAR Constitution Hall de Washington, DC, y el 8 de marzo en el Foxwoods Resort Casino de Mashantucket, Connecticut, han sido oficialmente pospuestos. Quienes ya hayan adquirido sus boletos podrán utilizarlos en las nuevas fechas: 1 de mayo para Washington y 3 de mayo para Mashantucket.

Reik explica los motivos y ofrece disculpas a sus fans

Reik detalló que la cancelación responde a una recomendación médica estricta, debido a la condición de la voz de uno de sus miembros. El grupo lamentó profundamente la decisión, subrayando que “nos rompe el corazón no poder estar con ustedes esta noche y la de mañana”. Además, señalaron que la reprogramación de estos conciertos no es una medida tomada a la ligera, ya que son conscientes del esfuerzo que muchos seguidores realizan para asistir, incluso viajando desde otras ciudades.

En un mensaje adicional, uno de los integrantes se dirigió especialmente a quienes ya se encontraban en Washington para el espectáculo. “A las personas que viajaron a Washington hoy les pido perdón desde el corazón. Nadie en el equipo se toma mover un show a la ligera, porque entendemos que no solo locales vienen a vernos”, expresó el músico, quien aseguró que si hubiera dependido de él, habría realizado el concierto “aunque fuera gateando”.

Opciones para quienes no puedan asistir en las nuevas fechas

La banda recomendó a quienes no puedan acudir a las presentaciones reprogramadas que sigan las instrucciones enviadas por correo electrónico por Ticketmaster o que contacten el punto de venta donde adquirieron sus boletos, para gestionar un reembolso. Los organizadores confirmaron que “los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos de acuerdo a las fechas correspondientes indicadas arriba”.

La situación fue calificada como fuera de control por parte del grupo, que pidió comprensión y reiteró su gratitud por el apoyo constante y el cariño recibido de su público. “De verdad me regreso a casa con el corazón triste de no poder cumplir este compromiso con ustedes, pero súper pilas para recuperarme y seguir tocando y cantando en vivo para ustedes”, concluyó el integrante afectado.

