Oro líquido: el té que incrementa la microbiota y mejora la salud digestiva

La kombucha es una bebida fermentada que ofrece múltiples beneficios para la salud, como mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque es desconocida por muchos, la kombucha es una bebida fermentada elaborada a partir de té endulzado y un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras, conocido como SCOBY, que comienza a ganar popularidad entre los expertos en salud y bienestar.

Durante el proceso de fermentación, las bacterias y levaduras transforman el azúcar en ácidos orgánicos, gases y compuestos bioactivos, lo que da como resultado una bebida ligeramente efervescente, ácida y con bajo contenido de alcohol.

La kombucha puede contener trazas de alcohol (generalmente menos del 0,5%), probióticos y antioxidantes derivados del té, los cuales le confieren diversos beneficios sobre los cuales te contamos a aquí.

Esta bebida se consume desde hace siglos en Asia y Europa del Este, y en los últimos años ha ganado popularidad a nivel mundial por sus posibles beneficios para la salud y su sabor característico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud de tomar té de kombucha

El té de kombucha es una bebida fermentada que contiene té, azúcar, bacterias y levaduras, y se ha popularizado por sus posibles beneficios para la salud.

Aunque la evidencia científica aún es limitada los estudios y revisiones recientes sugieren los siguientes beneficios potenciales. Por ejemplo, información de Mayo Clinic señala que su consumo mejora la salud de las siguientes maneras:

Mejora de la salud intestinal: Contiene probióticos, microorganismos que pueden favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal y mejorar la digestión.

Aporte de antioxidantes: Proporciona compuestos antioxidantes presentes en el té (polifenoles), que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.

Refuerzo del sistema inmunológico: El consumo de probióticos y antioxidantes puede contribuir al funcionamiento adecuado del sistema inmunológico.

Reducción de inflamación: Los polifenoles y otros compuestos presentes en el kombucha podrían ayudar a limitar procesos inflamatorios.

Posible beneficio para la salud cardiovascular: Estudios en animales han mostrado mejoría en los niveles de colesterol HDL (“bueno”) y reducción del LDL (“malo”). En humanos, la evidencia aún es insuficiente.

Potencial para regular la glucosa: Algunas investigaciones recientes sugieren que el kombucha puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes, aunque hacen falta más estudios en humanos.

Efecto detoxificante: Sus ácidos y enzimas pueden colaborar en la eliminación de toxinas a través del hígado.

El té de kombucha aporta probióticos y antioxidantes que pueden beneficiar la salud intestinal y fortalecer el sistema inmunológico, según estudios preliminares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar té de kombucha

Para preparar té de kombucha en casa se recomienda usar una base de kombucha previamente preparada para evitar problemas de higiene en su elaboración.

Ingredientes y materiales

1 SCOBY (cultivo simbiótico de bacterias y levaduras)

1 taza de té negro o verde (preferentemente sin saborizantes ni aceites)

1 taza de azúcar (blanca)

3 litros de agua filtrada

1 taza de kombucha sin sabor (se recomienda que sea comprada)

Frascos de vidrio grandes (evita plástico o metal)

Tela de algodón o papel toalla y banda elástica

Pasos

Preparar el té: Hierve el agua y prepara el té. Disuelve el azúcar mientras el té está caliente. Deja enfriar completamente a temperatura ambiente. Añadir el líquido iniciador: Cuando el té esté frío, vierte la taza de kombucha sin sabor. Esto ayuda a acidificar la mezcla y previene contaminación. Incorporar el SCOBY: Lava bien tus manos. Coloca el SCOBY en el frasco con el té endulzado. Cubrir y fermentar: Tapa el frasco con la tela y la banda elástica. Deja fermentar en un lugar oscuro y ventilado, a temperatura ambiente (20–25 °C), por 7 a 15 días. Cuanto más tiempo fermenta, menos dulce y más ácida será la kombucha. Probar y embotellar: Prueba la kombucha después de una semana. Cuando tenga el sabor deseado, retira el SCOBY y una taza de kombucha para usar como “líquido iniciador” en la próxima tanda. Embotellado y segunda fermentación (opcional): Puedes embotellar el líquido filtrado y agregar jugo o frutas para saborizar. Deja fermentar en botellas cerradas 2 a 5 días para crear gas. Refrigera después para detener la fermentación.

Precauciones

Usa utensilios y frascos limpios.

Si aparecen olores desagradables o moho (manchas verdes, negras o pelusa), desecha todo.

No uses metal en contacto prolongado con la kombucha.

El proceso de fermentación de la kombucha transforma el azúcar en ácidos orgánicos, gases y compuestos bioactivos, generando una bebida efervescente y ácida.

Es importante mencionar que el kombucha mal preparado puede causar infecciones, molestias digestivas o reacciones alérgicas. No se recomienda para embarazadas, personas inmunosuprimidas ni niños pequeños.

Es preferible consumir kombucha de fuentes confiables y no exceder los 120 ml diarios si no se está acostumbrado.