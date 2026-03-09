Embajador de EEUU en México reconoció al Gabinete de Seguridad por el aseguramiento de dos toneladas de cocaína en Guerrero

Según autoridades, la droga se encontraba en altamar frente a las costas de Guerrero. Crédito: X - @OHarfuch

La incautación de más de dos toneladas de cocaína en altamar frente a las costas de Acapulco, Guerrero, motivó un reconocimiento público por parte del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien destacó el trabajo del Gabinete de Seguridad mexicano a través de una publicación en la red social X este 9 de marzo de 2026.

El diplomático subrayó que operativos de este tipo fortalecen la protección de la salud y la seguridad en ambos países, afirmando que son resultado de la cooperación bilateral entre los gobierno de México y Estados Unidos.

Según el reporte de la Secretaría de Marina (Marina), se desplegó una operación marítima en la que fueron localizados y asegurados 80 bultos de presunta cocaína, con un peso preliminar cercano a las dos toneladas, a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de Acapulco.

Felicitación diplomática y cooperación binacional

Imagen del embajador saludando a un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Crédito: X-@USAmbMex

El embajador Ronald Johnson expresó: “Estos esfuerzos contribuyen a proteger la salud y la seguridad de nuestras dos naciones y demuestran lo que podemos lograr cuando cooperamos y compartimos información”.

Además, el funcionario estadounidense reconoció el liderazgo de Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al indicar que la colaboración y el intercambio de datos han permitido avances en el combate al narcotráfico.

De acuerdo con la publicación de Johnson en X, el decomiso en Guerrero forma parte de una serie de incautaciones que han rebasado las 60 toneladas solamente durante la actual administración, encabezada por Sheinbaum, dato revelado previamente por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Información en desarrollo...