Cae en Tamaulipas Manuel “N”, alias “El Meño”, líder de Los Metros del Cártel del Golfo

Es identificado como un objetivo prioritario y supuesto responsable de ataques con drones

El sujeto capturado (Especial)
Fue detenido en Tamaulipas Manuel G. C., alias El Meño, un hombre identificado en reportes de la prensa como presunto líder de la facción de Los Metros del Cártel del Golfo.

La captura de dicho sujeto fue realizada el 8 de marzo en el municipio de Reynosa y fue confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones (RND).

El sujeto recientemente capturado es señalado como generador de violencia y objetivo prioritario, además de que es identificado como presunto responsable de ataques con drones en Tamaulipas, según destaca el portal N+.

Manuel también usa los alias de Cherry y/o Gordo Cherry, se le describe como un hombre de aproximadamente 1.70 metros y de complexión robusta. Las imágenes compartidas en redes sociales sobre la detención del hombre coinciden con los registros oficiales.

Fue asegurado en Reynosa (Especial)
Su detención fue realizada frente a un inmueble de la calle Almendros de la colonia El Anhelo poco antes de las 8:00 de la mañana del domingo 8 de marzo.

En el informe de las acciones de seguridad relevantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hay registro de dos acciones realizadas en el municipio de Reynosa en el periodo del 6 al 8 de marzo.

Acciones realizadas en Reynosa

Por un lado, efectivos militares ubicaron 38 kilogramos y 3 mil 200 dosis de marihuana. Por otro lado, en una segunda acción, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con miembros del Ejército realizaron un cateo que resultó en el arresto de una persona.

Es esta segunda acción la que correspondería con la captura de El Meño, aunque no hay detalles del arresto en el reporte de las autoridades federales.

“En Reynosa, elementos de FGR y Ejército Mexicano cumplimentaron una orden de cateo, detuvieron a una persona, aseguraron tres vehículos y diverso armamento”, se puede leer.

Cabe recordar que el pasado 26 de febrero fue anunciada la detención en Matamoros de Antonio Guadalupe “N”, alias Lexus y ligado a la célula delictiva Operativa Ranger una estructura dedicada a la protección de los líderes la facción de Los Ciclones.

"Lexus" fue capturado en Tamaulipas
Ataque armado en Miguel Alemán deja un agente muerto

Por su parte, el 9 de marzo la Vocería de Seguridad del estado informó sobre una agresión en contra de elementos de seguridad en Miguel Alemán que fue repelida.

Los civiles accionaron sus armas contra elementos de la Guardia Estatal en inmediaciones del ejido Los Ángeles. Uno de los uniformados murió, además de que fue detenido un hombre y fueron aseguradas armas y equipo táctico.

“El personal operativo repelió la agresión conforme a los protocolos establecidos. Como resultado de estos hechos, se reporta la detención de un masculino”, es parte del mensaje de las autoproders estatales compartido en X.

