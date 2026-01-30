FGR incineró más de 300 kilos de marihuana, cocaína y metanfetamina en Reynosa, Tamaulipas

Marihuana incinerada (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la incineración de más de 300 kilos de narcóticos en Reynosa, Tamaulipas, un procedimiento desarrollado en las instalaciones de la Octava Zona Militar.

La acción se enmarca dentro del programa oficial de destrucción de estupefacientes y responde a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entre las drogas incineradas se encuentran: metanfetamina, marihuana y cocaína.

Este marco legal regula la destrucción de drogas aseguradas, así como de los objetos empleados en actividades delictivas vinculadas tanto a averiguaciones previas como a carpetas de investigación.

La selección de una ubicación militar para realizar la destrucción estaría orientada en salvaguardar la seguridad de ciudadanos y personal durante el proceso.

Tipos y cantidades de droga y objetos destruidos

Durante la operación, se destruyeron diversas sustancias y elementos vinculados a delitos federales.

El total alcanzó 299 kilos 632 gramos de marihuana.

Además, la incineración incluyó 120 kilos 753 gramos de clorhidrato de metanfetamina, lo que evidencia la presencia significativa de este tipo de droga en las investigaciones recientes.

El lote también contempló 6 kilos 742 gramos de clorhidrato de cocaína y 778 gramos de cocaína, lo que indica la diversidad de drogas aseguradas.

Cocaína incinerada (FGR)

Junto a los estupefacientes, se eliminaron poco más de 116 gramos de benzocaína y 75 objetos considerados instrumentos del delito.

Estos elementos, relacionados con diversas averiguaciones y carpetas de investigación, forman parte de las acciones para impedir su posible reutilización en actividades ilícitas.

Participación de autoridades en el proceso

La incineración de los narcóticos se desarrolló bajo la supervisión de diversas autoridades federales y de los tres niveles de gobierno.

El Ministerio Público Federal (MPF) encabezó la coordinación del evento, siendo responsable de las tareas de identificación, conteo, pesaje, incineración y destrucción de las sustancias y objetos asegurados.

A este acto asistieron también funcionarios de distintas instancias gubernamentales, peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control de la FGR.

Su presencia garantizó que cada fase del procedimiento se realizara conforme a la normativa vigente, brindando transparencia y legalidad a la destrucción de los narcóticos.

El trabajo conjunto de estas autoridades refuerza la confianza en el manejo adecuado de los bienes asegurados, así como en la correcta aplicación de la ley durante todo el proceso.

Compromiso de la FGR e invitación a la denuncia ciudadana

La Fiscalía General de la República reafirmó su compromiso con la sociedad a través de estas acciones, enfocadas en la investigación y persecución de delitos del orden federal.

La destrucción de drogas y objetos utilizados en actividades ilícitas forma parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y reducir los riesgos asociados al tráfico de estupefacientes.

En sus canales oficiales, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa, recordando que las denuncias pueden realizarse en modalidad presencial o anónima durante las 24 horas de los 365 días del año.