Cae “Lexus” en Matamoros, presunto líder de célula del Cártel del Golfo en Tamaulipas

Los datos preliminares sobre la captura fueron compartidos tras una fuerte movilización militar en Matamoros

Al hombre capturado se le
Al hombre capturado se le identifica como líder de Operativa Ranger (Infobae México)

Tras un fuerte despliegue de agentes de seguridad en Matamoros, Tamaulipas, fue reportado el arresto de Antonio Guadalupe “N”, un sujeto apodado Lexus, un hombre identificado como integrante de la facción Ciclones del Cártel del Golfo.

El 26 de febrero diversos reportes registraron la presencia de unidades aéreas y terrestres en el Ejido Sandoval, los primeros informes indicaban la captura de un presunto integrante del Cártel del Golfo. Posteriormente fue reportada la captura de Antonio Guadalupe “N”.

Integrantes de Operativa Ranger

Dicho sujeto, quien también es conocido con el apodo Toño sería líder de una estructura denominada Operativa Ranger, ligada a la facción mencionada.

Junto con Lexus fueron capturadas otras ocho personas, todas aseguradas en flagrancia y señaladas como integrantes de una célula dedicada a brindar protección al jefe de Los Ciclones, además de estar relacionado con actividades de extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y de drogas tanto en México como en Estados Unidos.

"Lexus" fue capturado en Tamaulipas
"Lexus" fue capturado en Tamaulipas (Especial)

“Antonio Guadalupe “N” y la “Operativa Ranger” eran los encargados de proporcionar seguridad a José Alfredo “N” (a) “Contador”, Jefe de la facción “Ciclones” del “Cártel del Golfo”, se puede leer en la ficha compartida por las autoridades.

De igual manera, la ficha de las autoridades indica que Lexus es un hombre de interés para Estados Unidos, al estar en la lista de objetivos de dicho país.

“Escorpión 17″ ya había sido detenido

Es importante destacar que el hombre recientemente capturado ya había sido arrestado por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional en julio de 2024. En dicha ocasión el hombre fue llevado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Lo anterior fue verificado por esta casa editorial al contrastar el nombre del sujeto capturado en el Registro Nacional de Detenciones (RND) con las publicaciones periodísticas.

Además de las nueve detenciones recientes, los efectivos incautaron armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército, además de artefactos ponchallantas, equipo táctico, celulares y vehículos.

El operativo que resultó en las detenciones fue realizado por integrantes de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en conjunto con elementos de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea.

Las personas capturada y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

