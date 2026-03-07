México

Gobierno de la CDMX reporta la reducción del 35% del delito de feminicidio

“Hoy de los casos que se tienen de feminicidio en CDMX el 95% de los responsables tienen ordenes de aprehensión”, aseguró Clara Brugada

Clara Brugada encabezó el festival
Clara Brugada encabezó el festival por la igualdad "Tiempo de Mujeres". (Gobierno de la CDMX)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada informó que la Ciudad de México registró una reducción del 35 por ciento en el delito de feminicidio durante 2025, durante el evento “Siempre vivas” celebrado este 7 de marzo en el Zócalo capitalino.

“Hoy que sepan los que se atrevan actuar en contra de las mujeres que en esta ciudad se responde. Hoy de los casos que se tienen de feminicidio en CDMX el 95% de los responsables tienen ordenes de aprehensión”, aseguró la funcionaria.

Por otro lado, dio a conocer la creación de la defensoría jurídica de las mujeres con el objetivo de formar un grupo de abogadas que se conviertan en defensoras de las víctimas de agresiones de género.

Recordó la implementación de reformas para fortalecer la violencia contra las mujeres, agradeciendo también a las diputadas y diputados del Congreso de la CDMX por la aprobación del aumento de las sanciones frente a los feminicidios, ciberacoso y el abuso y acoso sexual.

La jefa de Gobierno, resaltó en el ámbito de seguridad los programas como “Desde la cuna”, “Mujeres cuidadoras” y “Mujeres libres y seguras”. Al respecto, la funcionaria mexicana declaró que: “toda la obras de iluminación que estamos haciendo en esta ciudad va dirigidas a todas las niñas y mujeres de esta ciudad”. Asimismo, informó que se mantendrán las 14 acciones de la Alerta de Género en todas las alcaldías capitalinas.

Clara Brugada Molina, jefa de
Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. (Gobierno de la CDMX)

8M en la Ciudad de México

Durante la conferencia, Brugada manifestó su apoyo a las mujeres que marcharán en la CDMX mañana 8 de marzo de 2025, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

“A todas ellas les decimos, el Gobierno de la ciudad respalda la lucha de las mujeres. El Gobierno comparte sus ideales y trabaja todos los días para la igualdad. Este gran Zócalo de la Cuidad de México las recibirá y las abrazará, como ha abrazado la lucha de generaciones de mexicanos y mexicanas por un país más justo”, expresó la mandataria capitalina.

En el evento “Tiempo de Mujeres”, la titular de la Ciudad recordó que la institucionalización del 8 de marzo por la ONU tiene su origen en las mujeres de Estados Unidos que alzaron la voz como pioneras por la igualdad de derechos.

Bajo la premisa de que es el tiempo de las mujeres que transforman la historia y hacen justicia, la mandataria afirmó que la región se consolida como una capital igualitaria.

