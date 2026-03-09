Brugada y parte de su gabinete supervisan marcha del 8M en la CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, junto a su gabinete se encuentran supervisando el desarrollo de la Marcha 8M en la capital del país. Foto: X/@craviotocesar.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra supervisando junto con una parte de su gabinete la marcha del 8M en la capital del país.

Fue el titular de la Secretaría de Gobierno de la capital del país, César Cravioto, quien dio a conocer esta información, donde se le aprecia a él junto a la mandataria capitalina.

El funcionario capitalino compartió varias fotografías de este domingo 8 de marzo; quien también estuvo presente fue el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

En la supervisión de la marcha del 8M este domingo en la Ciudad de México, también se encuentran otros funcionarios de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, como el subsecretario de Gobernación César Yáñez y el coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la capital del país, Salvador Guerrero Chiprés.

Clara Brugada mandó un mensaje de agradecimiento a Shakira por su presentación gratuita en el Zócalo de la CDMX (X/ @ClaraBrugadaM)

Cravioto también destacó la presencia de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, de Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.

“Supervisamos las acciones que se realizan durante la marcha del #8M para asegurar que todo se lleve a cabo en orden y sin incidentes”, destacó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Funcionarios del Gobierno de la CDMX se encuentran supervisando el desarrollo de la Marcha del 8. Foto: X/@craviotocesar.

Retiro de objetos en Marcha del 8M en la CDMX este 2026

Asimismo, en sus redes sociales oficiales, César Cravioto compartió que se ha llevado a cabo el retiro de diversos objetos por parte de personal de seguridad en la Marcha del 8M en la Ciudad de México este 2026.

Señaló que durante la marcha de este domingo 8 de marzo se han retirado los siguientes objetos:

Martillos

Aerosoles

Picos

Retiro de objetos en la Marcha del 8M en la CDMX. Foto: Archivo/Infobae México.

Este retiro de objetos es una medida preventiva para proteger la seguridad de las personas asistentes a la marcha de este 8 de marzo en la Ciudad de México.

“Estas acciones favorecen que la movilización se desarrolle de forma pacífica y con respeto para todas”, destacó el funcionario capitalino en sus redes sociales oficiales.

Hasta el momento no se han reportado incidentes en la Marcha del 8M en la Ciudad de México, de acuerdo con los reportes de las diferentes dependencias del Gobierno capitalino y autoridades locales.

Detalles de la Marcha de 8M en la CDMX

Cabe destacar que la movilización por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México arrancó alrededor de las 12:00 horas, pero varios colectivos se citaron antes para alistar los últimos detalles de la marcha.

La movilización social arrancó en Paseo de la Reforma con destino al Zócalo de la Ciudad de México. Para llegar a la Plaza de la Constitución, los colectivos y contingentes pasaron por Avenida Juárez y posteriormente a 5 de Mayo.

Las movilizaciones sociales arrancaron en Paseo de la Reforma para llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Alexa Cirel/Infobae México.