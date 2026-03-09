México

Alejandro Soberón, CEO de OCESA, será reconocido en EEUU junto a líderes de Iberdrola y CAF

La Medalla de Oro de la Americas Society será entregada en Nueva York durante la Spring Party, donde también serán homenajeados Pedro Azagra y Sergio Díaz-Granados por su impacto transformador en la región

Alejandro Soberón será reconocido el próximo junio en EEUU (americamovil.com)

Las próximas celebraciones en Nueva York estarán marcadas por la entrega de la Medalla de Oro 2026 de Americas Society. En el evento, programado para el 9 de junio, se reconocerá a Alejandro Soberón, director general de OCESA, junto a otras dos figuras de relevancia en el continente.

La distinción se concede a quienes han generado un efecto transformador en sus países y en toda la región. En esta ocasión, también serán homenajeados Pedro Azagra, al frente de Iberdrola, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La Americas Society, con sede en Nueva York, elige a sus galardonados en función del impacto de su gestión y del alcance de sus proyectos. En años anteriores, la Medalla de Oro ha sido otorgada a personalidades como David Rockefeller y Jamie Dimon, consolidando el prestigio de este reconocimiento en el hemisferio.

Trayectoria y contribución de Alejandro Soberón

El origen de este premio para Soberón radica en su papel como fundador y líder de OCESA desde 1990. A lo largo de más de tres décadas, ha promovido la llegada de giras internacionales de gran escala y la creación de festivales de referencia en México y América Latina.

Bajo su dirección, la empresa se ha convertido en sinónimo de profesionalización y modernización en la infraestructura de espectáculos. Gracias a su liderazgo, México se ha consolidado como un destino relevante para el circuito global de entretenimiento en vivo.

El reconocimiento resalta el esfuerzo de Soberón por posicionar al país como un mercado prioritario para la industria, lo que ha repercutido tanto en la economía local como en la diversificación cultural de la región.

¿Por qué será premiado Alejandro Soberón en 2026?

Alejandro Soberón recibirá la Medalla de Oro 2026 por su capacidad para transformar el ecosistema del entretenimiento en vivo y por ubicar a México en una posición estratégica dentro del mapa mundial de espectáculos. Su trabajo al frente de OCESA ha facilitado la llegada de eventos internacionales y ha elevado los estándares de la industria en América Latina.

Alejandro Soberón, director general de OCESA, es reconocido con la Medalla de Oro 2026 de Americas Society por su impacto transformador en la región. (OCESA)

La entrega del premio tendrá lugar durante la Spring Party de la Americas Society, una cita que reúne cada año a líderes empresariales y sociales del continente para celebrar los avances y logros en diversos sectores.

La Medalla de Oro simboliza el reconocimiento a trayectorias que han trascendido las fronteras nacionales y han generado un impacto tangible en el desarrollo social y económico de sus países. Con este galardón, Soberón se suma a una lista que incluye a algunos de los nombres más influyentes de la región en décadas recientes.

