El exceso de tejido adiposo en el vientre puede poner en peligro el funcionamiento de órganos vitales y favorecer complicaciones crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de grasa en la zona abdominal se ha convertido en una preocupación frecuente debido a su impacto en la salud.

Diversos estudios han demostrado que este tipo de adiposidad, además de modificar la apariencia física, está directamente vinculada con un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas.

Factores como el estilo de vida sedentario, una alimentación poco equilibrada y el estrés favorecen el desarrollo de grasa visceral, que puede afectar órganos vitales y desencadenar complicaciones médicas de relevancia.

Comprender los daños asociados a la grasa abdominal permite tomar medidas preventivas y adoptar hábitos que protejan el bienestar general.

Una cintura que supera ciertos límites puede advertir sobre problemas silenciosos vinculados con el corazón, el hígado y el metabolismo. (Imagen ilustrativa Infobae)

5 problemas de salud que puede generar la acumulación de grasa en el abdomen

Como mencionamos, la acumulación de grasa en el abdomen, especialmente la denominada grasa visceral, se asocia con varios problemas de salud.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las siguientes son algunas de las principales complicaciones de salud que puede provocar la acumulación de grasa en esta zona:

Enfermedades cardiovasculares: El exceso de grasa abdominal incrementa el riesgo de padecer enfermedades del corazón, como infartos, insuficiencia cardíaca y angina. Esta grasa eleva la presión arterial, los niveles de colesterol y favorece la inflamación en el organismo, factores que afectan directamente la salud cardiovascular. Diabetes tipo 2: La grasa visceral está relacionada con una mayor resistencia a la insulina, lo que puede derivar en diabetes tipo 2. Las personas con circunferencia de cintura elevada presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar esta enfermedad metabólica. Enfermedad hepática grasa no alcohólica: La acumulación de grasa alrededor del abdomen suele acompañarse de infiltración grasa en el hígado, lo que puede producir esteatosis hepática. Esta condición puede evolucionar hacia inflamación, fibrosis y, en casos graves, cirrosis. Síndrome metabólico: El síndrome metabólico agrupa varios factores de riesgo, como hipertensión, niveles altos de glucosa en sangre, elevación de triglicéridos y reducción del colesterol HDL. Tener grasa abdominal eleva la probabilidad de presentar este conjunto de alteraciones, que incrementan el riesgo de enfermedades graves. Algunos tipos de cáncer Diversos estudios han vinculado la grasa abdominal con mayor riesgo de ciertos cánceres, como el de colon, recto, mama y próstata, entre otros. El mecanismo está relacionado con la producción de sustancias inflamatorias y cambios hormonales asociados a la obesidad abdominal.

¿Qué tipos de queso puedo comer si padezco hígado graso y cuáles debo evitar para no afectar más al órgano? (RS)

Cuál es el nivel de circunferencia abdominal que representa un riesgo para la salud

La circunferencia abdominal que representa un riesgo para la salud varía según el sexo y algunas características individuales.

De acuerdo con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que existe un mayor riesgo de desarrollar enfermedades asociadas a la acumulación de grasa visceral cuando la medida supera los siguientes valores:

En mujeres: 88 centímetros o más

En hombres: 102 centímetros o más

Como se señaló antes, estos límites se asocian con un aumento en la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos.

La medición debe realizarse con una cinta métrica flexible, alrededor del abdomen, a la altura del ombligo y sin comprimir la piel.