Reportan presencia de humo cerca de plaza comercial en la México-Texcoco, Edomex

Reportan presencia de humo cerca de plaza comercial en la México-Texcoco. Foto: Facebook/Ojo Vecinal de Chimalhuacán. II.

En redes sociales reportaron la tarde de este domingo 8 de marzo sobre la presencia de humo cerca de una plaza comercial, ubicada en la carretera México-Texcoco, en el Estado de México.

De acuerdo con lo indicado por internautas, se trata de la Plaza Comercial Puerta Texcoco, ubicada en Villa Santiago Cuautlalpan, en la entidad mexiquense.

Hasta el momento se desconoce el origen del humo, así como la ubicación, ya que algunos testimonios aseguran que proviene de un pastizal ubicado atrás de la plaza comercial y otros de una bodega de una tienda de este recinto.

La presencia de humo, originado por un incendio, fue reportada alrededor de las 15:30 horas.

Afectación vehicular por presencia de humo en plaza comercial de la México-Texcoco

Debido a la presencia de humo frente a la plaza comercial Puerta Texcoco, hay afectaciones vehiculares en la zona, según el reporte de internautas.

Internautas en redes sociales indicaron que existe afectación circular en la zona de este centro comercial de Texcoco, Estado de México. Foto: X/@Eduardo88_97.

Automovilistas en redes sociales, así como la población en general, han indicado que el humo es visible desde distintos puntos de la carretera federal México-Texcoco.

Hasta el momento, ni el centro comercial, así como autoridades de los municipios o del Estado de México, se han pronunciado al respecto por el humo derivado de un incendio la tarde de este domingo 8 de marzo en el centro comercial Puerta Texcoco.

Usuarios en redes han compartido videos del humo derivado de un siniestro, al parecer en un pastizal que se encuentra muy cerca de Puerta Texcoco. Crédito: Facebook/Mariana S. Gónzalez.

Desalojo de trabajadores de locales en centro comercial de Puerta Texcoco por presencia de humo en la zona

En redes sociales circuló una fotografía donde se observan a trabajadores ser desalojados de una tienda departamental, ubicada en la plaza comercial, debido a la presencia de humo en la zona de la carretera México-Texcoco.

Como se mencionó anteriormente, se desconoce si el humo proviene de alguna tienda o bodega del centro comercial o del pastizal que se encuentra cerca de la Puerta Texcoco, ya que las versiones en redes apuntan a estos dos sitios.

Clientes y trabadores de una tienda del centro comercial fueron desalojados debido a la presencia de humo. Foto: San Vicente Chicoloapan Radio Patrón.

¿Qué hacer ante un incendio en una plaza comercial?

Ante un incendio en una plaza comercial, la prioridad es la seguridad de todas las personas presentes. Es esencial actuar con rapidez y mantener la calma para reducir riesgos y evitar accidentes graves.

Estas son algunas recomendaciones clave para enfrentar esta situación:

Identificar rutas de evacuación: Ubicar inmediatamente las salidas de emergencia y dirigirse a ellas sin correr ni empujar.

Seguir las indicaciones del personal: Atender las instrucciones de los responsables de seguridad de la plaza comercial y prestar atención a la señalización disponible.

Evitar el uso de elevadores: Utilizar siempre las escaleras para evacuar, ya que los ascensores pueden quedar fuera de servicio o representar un peligro.

Cubrirse nariz y boca: Proteger las vías respiratorias con un pañuelo o prenda de tela para evitar la inhalación de humo.

No regresar por objetos personales: Salir del lugar sin intentar recuperar pertenencias para no ponerse en riesgo.

Mantener la comunicación: Informar a las autoridades si se identifica a personas atrapadas o con dificultades para salir.

Estas recomendaciones pueden salvar vidas y permitir una evacuación ordenada ante la presencia de un incendio en un centro comercial.