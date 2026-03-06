México

Detienen a 3 funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Edomex por irregularidades en área jurídica

Las investigaciones permitieron detectar anomalías en la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica

Guardar
Foto: SSEM
Foto: SSEM

Tres funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) fueron detenidos luego de las autoridades identificaron anomalías en su labor, esto como parte de la Operación Enjambre.

Su arresto se efectuó este jueves 5 de marzo luego de trabajos de investigación por parte de la SSEM y de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), los cuales derivaron en la cumplimentación de tres órdenes de aprehensión en contra de personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia.

Las diligencias arrojaron probables irregularidades en el área jurídica de la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica de la SSEM, por lo que procedió con la detención de:

  • Gustavo “N”, director de Procedimientos y Defensa Jurídica
  • Diana “N”, encargada del Departamento de Empresas de Autorización y Revalidación de Servicios de Seguridad Privada
  • José “N”, encargado del Departamento de Verificación a Empresas de Seguridad Privada

La dependencia detalló que los arrestos corresponden a la aplicación de la Operación Enjambre, la cual se implementó para actuar en contra de servidores públicos y exfuncionarios relacionados con actividades ilícitas.

Foto: SSEM
Foto: SSEM

“La institución refrenda su deber y compromiso con las y los mexiquenses con la aplicación de cero tolerancia a las conductas que vayan en contra de las normas legales”, aseguró la dependencia.

Sentencian a exalcaldesa de Amanalco por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

Un hecho relevante llevado a cabo como parte de la Operación Enjambre en el Estado de México fue la detención y posterior sentencia en contra de la entonces Presidenta Municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles.

Las víctimas acudieron a una
Las víctimas acudieron a una zona de alto riesgo por órdenes de la entonces funcionaria (FGJEM)

La exedil recibió una condena de 70 años de prisión por el delito de homicidio calificado luego de que las investigaciones apuntaran a su responsabilidad en el asesinato de dos personas con la colaboración de integrantes de la Familia Michoacana.

La Fiscalía del Edomex detalló que un tribunal concluyó en que la exfuncionaria ordenó directamente la ejecución del síndico municipal y de su chofer, esto con el propósito de mantener el control sobre las decisiones en el municipio.

Como parte del proceso legal, Martínez Robles fue sujeta a la audiencia de individualización de sanciones tras ser hallada culpable el 14 de diciembre, lo que determinó, además de la prisión, el pago de una multa de 207 mil 234 pesos por víctima en concepto de reparación del daño.

De acuerdo con las investigaciones, el doble homicidio ocurrió el 25 de enero de 2023. Al día siguiente, los cuerpos de las víctimas, identificadas como G.J.R. (síndico) y M.A.L.C. (chofer del ayuntamiento), fueron localizados dentro de un vehículo en la carretera Temascaltepec-Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla.

La mujer sentenciada (FGJEM)
La mujer sentenciada (FGJEM)

La investigación señala que el asesinato fue ejecutado después de que la exalcaldesa coordinara reuniones y llamadas telefónicas con miembros del grupo criminal originario de Michoacán, llegando a comentar respecto al síndico: “quitarlo del camino y poder trabajar bien”.

El caso de Martínez Robles se suma al de Eulises González Hernández, extitular de Seguridad Pública de Acambay, quien fue condenado en noviembre pasado a 67 años y medio en prisión tras ser declarado culpable por extorsión y desaparición forzada, luego de haber organizado el secuestro del dueño de una pollería tras contratar subordinados para tareas específicas.

Temas Relacionados

Operación EnjambreTres funcionarios detenidosSecretaría de Seguridad PúblicaEdomexNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La ausencia de Laura Flores y Alejandra Ávalos en un evento al que sí asistió Lalo Salazar desata rumores

La invitación a la actriz fue retirada a última hora, lo que llevó a su amiga a cancelar su asistencia

La ausencia de Laura Flores

Marina y Defensa de EEUU realizaron capacitación para combatir amenazas durante el Mundial 2026

El personal naval también adquirió conocimientos en escenarios relacionados con materiales químicos, biológicos y radiológicos

Marina y Defensa de EEUU

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de marzo: caos en la L7 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Sheinbaum se sumó a la tendencia Six Seven frente a jóvenes de bachillerato: qué significa este movimiento

El acto oficial en Jalisco incluyó la inesperada participación de la mandataria en una dinámica juvenil vinculada a tendencias digitales

Sheinbaum se sumó a la

Con estilista a un lado, Diana Sánchez Barrios votó en sesión virtual de Comisión de Asuntos Laborales

La diputada del Congreso de la Ciudad de México prendió su cámara solo para verificar su asistencia y emitir su voto

Con estilista a un lado,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y Defensa de EEUU

Marina y Defensa de EEUU realizaron capacitación para combatir amenazas durante el Mundial 2026

Llena de flores rojas y blancas: así es la ostentosa tumba de El Mencho, supuestamente vigilada por halcones

Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

Operativo del Ejército en sepelio de ‘El Mencho’ fue para proteger a la ciudadanía, aclara Omar García Harfuch

Gobierno de Sheinbaum mantendrá operativo de seguridad en Jalisco tras violencia por abatimiento de ‘El Mencho’

ENTRETENIMIENTO

La ausencia de Laura Flores

La ausencia de Laura Flores y Alejandra Ávalos en un evento al que sí asistió Lalo Salazar desata rumores

Xavi en Monterrey y Guadalajara: cuánto cuestan los boletos para el X-Tour

Estefanía Villarreal revela cómo fue reencontrarse con Angelique Boyer en el set de “Doménica Montero”

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 6 de marzo

Plataforma de streaming ofrece viaje a Corea para ver a BTS en vivo: requisitos y pasos

DEPORTES

Joao Pedro lanza guiño sobre

Joao Pedro lanza guiño sobre su posible fichaje con América

México vs Brasil: cuándo, dónde y a qué hora ver el partido de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

Clásico Mundial de Beisbol en vivo: México suma su primera victoria en el Grupo B imponiéndose 8-2 sobre Gran Bretaña

Revelan presunto interés del Milán por el defensa mexicano Johan Vázquez

Checo Pérez preocupa a los fanáticos de Cadillac tras la primera prueba en la F1: “Estamos teniendo problemas”