Detienen a 3 funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Edomex por irregularidades en área jurídica

Foto: SSEM

Tres funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) fueron detenidos luego de las autoridades identificaron anomalías en su labor, esto como parte de la Operación Enjambre.

Su arresto se efectuó este jueves 5 de marzo luego de trabajos de investigación por parte de la SSEM y de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), los cuales derivaron en la cumplimentación de tres órdenes de aprehensión en contra de personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia.

Las diligencias arrojaron probables irregularidades en el área jurídica de la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica de la SSEM, por lo que procedió con la detención de:

Gustavo “N”, director de Procedimientos y Defensa Jurídica

Diana “N”, encargada del Departamento de Empresas de Autorización y Revalidación de Servicios de Seguridad Privada

José “N”, encargado del Departamento de Verificación a Empresas de Seguridad Privada

La dependencia detalló que los arrestos corresponden a la aplicación de la Operación Enjambre, la cual se implementó para actuar en contra de servidores públicos y exfuncionarios relacionados con actividades ilícitas.

Foto: SSEM

“La institución refrenda su deber y compromiso con las y los mexiquenses con la aplicación de cero tolerancia a las conductas que vayan en contra de las normas legales”, aseguró la dependencia.

Sentencian a exalcaldesa de Amanalco por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

Un hecho relevante llevado a cabo como parte de la Operación Enjambre en el Estado de México fue la detención y posterior sentencia en contra de la entonces Presidenta Municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles.

Las víctimas acudieron a una zona de alto riesgo por órdenes de la entonces funcionaria (FGJEM)

La exedil recibió una condena de 70 años de prisión por el delito de homicidio calificado luego de que las investigaciones apuntaran a su responsabilidad en el asesinato de dos personas con la colaboración de integrantes de la Familia Michoacana.

La Fiscalía del Edomex detalló que un tribunal concluyó en que la exfuncionaria ordenó directamente la ejecución del síndico municipal y de su chofer, esto con el propósito de mantener el control sobre las decisiones en el municipio.

Como parte del proceso legal, Martínez Robles fue sujeta a la audiencia de individualización de sanciones tras ser hallada culpable el 14 de diciembre, lo que determinó, además de la prisión, el pago de una multa de 207 mil 234 pesos por víctima en concepto de reparación del daño.

De acuerdo con las investigaciones, el doble homicidio ocurrió el 25 de enero de 2023. Al día siguiente, los cuerpos de las víctimas, identificadas como G.J.R. (síndico) y M.A.L.C. (chofer del ayuntamiento), fueron localizados dentro de un vehículo en la carretera Temascaltepec-Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla.

La mujer sentenciada (FGJEM)

La investigación señala que el asesinato fue ejecutado después de que la exalcaldesa coordinara reuniones y llamadas telefónicas con miembros del grupo criminal originario de Michoacán, llegando a comentar respecto al síndico: “quitarlo del camino y poder trabajar bien”.

El caso de Martínez Robles se suma al de Eulises González Hernández, extitular de Seguridad Pública de Acambay, quien fue condenado en noviembre pasado a 67 años y medio en prisión tras ser declarado culpable por extorsión y desaparición forzada, luego de haber organizado el secuestro del dueño de una pollería tras contratar subordinados para tareas específicas.