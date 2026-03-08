México

Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 400 pesos del lunes 9 al viernes 13 de marzo

Los depósitos de este programa social comenzaron el pasado lunes 2 de marzo en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios

Guardar
La Pensión del Bienestar es
La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar representa un programa social promovido por el Gobierno de México, orientada a individuos que cuentan con más de 65 años.

Las personas inscritas a este programa social obtienen 6 mil 400 pesos bimestrales, a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

Este sistema busca asegurar ingresos constantes para quienes superan los 65 años, facilitando la obtención de bienes esenciales y fortaleciendo su estabilidad económica.

La Secretaría del Bienestar tiene la responsabilidad de organizar y vigilar la operación del programa, así como gestionar el registro, el otorgamiento de recursos y la atención a los beneficiarios.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Pago de marzo de la Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer que empezaron las entregas correspondientes al mes de marzo de la Pensión Bienestar 2026.

Estos fondos corresponden al segundo período bimestral, abarcando marzo y abril para todas las personas mayores de 65 años registradas en este esquema social.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel expuso el cronograma oficial de pagos previstos para marzo de 2026.

Los depósitos de la Pensión Bienestar iniciaron el pasado lunes 2 de marzo y se efectuarán de manera escalonada, de acuerdo con la inicial del apellido paterno de cada persona beneficiaria, por lo que se recomienda revisar el calendario de este mes.

Ariadna Montiel, titular de la
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Resulta fundamental tener presente que los pagos se efectúan en todas las tarjetas del Banco del Bienestar de los inscritos, quienes obtienen un total de 6 mil 400 pesos.

Por esta razón, participantes de este programa social desean saber quién recibirá en su tarjeta del Banco del Bienestar el pago correspondiente entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán el pago del lunes 9 al viernes 13 de marzo de este 2026?

Luego de la revelación del calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, autoridades de la Secretaría del Bienestar indicaron qué beneficiarios recibirán el depósito de la Pensión Bienestar del lunes 9 al viernes 13 de marzo.

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| G | Lunes | 9 |

| G | Martes | 10 |

| H, I, J, K | Miércoles | 11 |

| L | Jueves | 12 |

| M | Viernes | 13 |

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Del lunes 9 de marzo al viernes 13, los pagos se realizarán a aquellos adultos mayores cuya primera letra del apellido paterno comience con las letras de la A hasta la F.

Los pagos serán pausados el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo. Los depósitos en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar serán reanudados el martes 17 del presente mes a aquellos beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comience con la letra M.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión del Bienestar 2026Pensión BienestarPensión Bienestar 2026Calendario Pago Pensión del Bienestar 2026Calendario Pago Pensión del BienestarCalendario Pago Pensión Bienestar 2026Calendario Pago Pensión BienestarPago Marzo Pensión BienestarPago Marzo Pensión Bienestar 2026Programas SocialesPrograma SocialPensiónBienestarAdultos Mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Marcha del 8 de marzo EN VIVO: ruta, calles cerradas y movilizaciones del 8M en México

En esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Mujer; en la capital, mujeres marchan para visibilizar demandas relacionadas con la agenda feminista

Marcha del 8 de marzo

IMCINE conmemora el 8M con “Ellas Programan 2026”: documental, ficción y animación hecha por mujeres

Tres programadoras recopilan seis historias con miradas distintas sobre las mujeres mexicanas en el siglo XXI

IMCINE conmemora el 8M con

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula de este lunes en CDMX y Edomex

Cuáles son los autos que no circulan este lunes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Qué vehículos descansan por el

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 8 de marzo

Consulta el estado actual de vías federales y estatales antes de salir a carretera

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en

Masturbación compulsiva y depresión en hombres: qué dice la ciencia sobre su relación con la salud mental

La posible correlación entre la conducta sexual compulsiva y la salud mental es un área de estudio activa

Masturbación compulsiva y depresión en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan que “El Mencho” se

Revelan que “El Mencho” se habría rendido durante operativo en Tapalpa antes de ser abatido

Procesan a “El Lexus”, líder del Cártel del Golfo detenido en Tamaulipas

Este será el impacto del acuerdo contra los cárteles firmado por EEUU, según un exagente de la DEA

Qué firmó Donald Trump respecto a los cárteles mexicanos

En 30 segundos, hombres armados despojan de camioneta a familia con niños en gasolinera de Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Masturbación compulsiva y depresión en

Masturbación compulsiva y depresión en hombres: qué dice la ciencia sobre su relación con la salud mental

¿Existe una ‘trinidad del pop’? Un debate en redes reabre la discusión sobre quiénes lideran el pop mexicano

The Warning lanza ‘Kerosene’, un tema que destaca en la escena del rock mexicano

¡Nueva novia, nuevo look! Erik Rubín estrena cabellera rubia y comparte video con su nueva pareja

¿Nicola Porcella abandona por lesión la pelea contra Aldo de Nigris en Ring Royale?

DEPORTES

Día Internacional de la Mujer:

Día Internacional de la Mujer: cuáles son las deportistas mexicanas que destacan a nivel mundial

Benavidez revela la millonaria oferta que rechazo Canelo Álvarez para enfrentarlo: “Que se joda”

Secretaría de Turismo destaca el papel de las mujeres en el sector turístico y en el desarrollo del país

Tijuana vs Santos Laguna: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 10 en vivo

Javier Alarcón se rinde ante Cruz Azul tras su liderato y triunfo sobre Atlético San Luis: “Impresionante, sin exagerar”