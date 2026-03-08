Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 400 pesos del lunes 9 al viernes 13 de marzo

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar representa un programa social promovido por el Gobierno de México, orientada a individuos que cuentan con más de 65 años.

Las personas inscritas a este programa social obtienen 6 mil 400 pesos bimestrales, a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

Este sistema busca asegurar ingresos constantes para quienes superan los 65 años, facilitando la obtención de bienes esenciales y fortaleciendo su estabilidad económica.

La Secretaría del Bienestar tiene la responsabilidad de organizar y vigilar la operación del programa, así como gestionar el registro, el otorgamiento de recursos y la atención a los beneficiarios.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Pago de marzo de la Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer que empezaron las entregas correspondientes al mes de marzo de la Pensión Bienestar 2026.

Estos fondos corresponden al segundo período bimestral, abarcando marzo y abril para todas las personas mayores de 65 años registradas en este esquema social.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel expuso el cronograma oficial de pagos previstos para marzo de 2026.

Los depósitos de la Pensión Bienestar iniciaron el pasado lunes 2 de marzo y se efectuarán de manera escalonada, de acuerdo con la inicial del apellido paterno de cada persona beneficiaria, por lo que se recomienda revisar el calendario de este mes.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Resulta fundamental tener presente que los pagos se efectúan en todas las tarjetas del Banco del Bienestar de los inscritos, quienes obtienen un total de 6 mil 400 pesos.

Por esta razón, participantes de este programa social desean saber quién recibirá en su tarjeta del Banco del Bienestar el pago correspondiente entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán el pago del lunes 9 al viernes 13 de marzo de este 2026?

Luego de la revelación del calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, autoridades de la Secretaría del Bienestar indicaron qué beneficiarios recibirán el depósito de la Pensión Bienestar del lunes 9 al viernes 13 de marzo.

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| G | Lunes | 9 |

| G | Martes | 10 |

| H, I, J, K | Miércoles | 11 |

| L | Jueves | 12 |

| M | Viernes | 13 |

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Del lunes 9 de marzo al viernes 13, los pagos se realizarán a aquellos adultos mayores cuya primera letra del apellido paterno comience con las letras de la A hasta la F.

Los pagos serán pausados el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo. Los depósitos en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar serán reanudados el martes 17 del presente mes a aquellos beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comience con la letra M.