México Deportes

Supernova Génesis 2026: estos fueron los campeones de todas las peleas de box

El esperado evento combinó boxeo, música y entretenimiento, consolidando a sus campeones y ofreciendo una noche llena de emociones en la Arena Ciudad de México

Guardar
Supernova Génesis 2026
El esperado evento combinó boxeo, música y entretenimiento, consolidando a sus campeones y ofreciendo una noche llena de emociones en la Arena Ciudad de México.(@supernovaboxing)

El retiro de Alana Flores después de perder el invicto marcó el cierre de Supernova: Génesis 2026, evento realizado el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México y transmitido en vivo para toda Latinoamérica por Netflix. La velada reunió a influencers, celebridades y músicos en una serie de combates que sorprendieron por su desenlace y la intensidad en cada round.

Alana Flores decidió anunciar su retiro del cuadrilátero tras perder ante la actriz en una de las peleas más esperadas de la noche. Entre los momentos que captaron la atención del público, destacó la participación doble de Kim Shantal, quien se subió al ring en dos ocasiones. En su primer combate enfrentó a Milica y en el segundo a Karely Ruiz. La influencer no consiguió la victoria en ninguno de los encuentros, pero su disposición para pelear dos veces en la misma función la convirtió en una de las figuras más comentadas por la audiencia.

Supernova Génesis
Alana Flores perdió el invicto ante Flor Vigna y anunció su retiro del boxeo digital al cierre de Supernova: Génesis 2026. (@netflixsports)

El enfrentamiento entre Aaron Mercury y Mario Bautista fue uno de los más breves de la jornada. El combate concluyó en el primer round, cuando Mercury logró un nocaut en cuestión de segundos. Este resultado dejó sin respuesta a Bautista y consolidó a Mercury como uno de los vencedores de la noche.

Cabe señalar que el evento contó con la conducción de Juan Guarnizo y Berth Oh!, quienes estuvieron acompañados por la actriz Bárbara de Regil como invitada especial. Los comentarios y la animación en cada pelea corrieron a cargo de La Cotorrisa y El Zar, mientras que Jimmy Lennon Jr. se encargó de presentar a los peleadores.

Kim Shantal se subió dos veces al ring, enfrentando a Milica y Karely Ruiz, aunque no logró victorias en ninguno de sus combates.(X/ @supernovaboxing)
Kim Shantal se subió dos veces al ring, enfrentando a Milica y Karely Ruiz, aunque no logró victorias en ninguno de sus combates.(X/ @supernovaboxing)

Música y celebridades en la Arena Ciudad de México

Durante la transmisión, la parte musical incluyó presentaciones de Óscar Maydon, Ozuna y Carín León. Las actuaciones se alternaron entre los combates, manteniendo la atención tanto del público presente como de quienes siguieron la transmisión desde sus casas.

Es importante señalar que pesar de las bajas de último momento, la función se realizó con todos los combates programados y mantuvo la emoción hasta el final, con la consagración de Flor Vigna, la contundencia de Aaron Mercury y la sorprendente victoria de Milica, como puntos clave de la noche.

Supernova Génesis 2026
Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista en el primer round, convirtiéndose en uno de los ganadores más comentados de la velada.(@supernovaboxing)

Lista de ganadores

  • Alana Flores vs. Flor Vigna. La ganadora fue Flor Vigna.
  • Mario Bautista vs. Aaron Mercury. El ganador fue Aaron Mercury.
  • Karely Ruiz vs. Kim Shantal. La ganadora fue Karely Ruiz.
  • Milica vs. Kim Shantal. La ganadora fue Milica.
  • Víctor Ordoñez “Lonche” vs. Guillermo Peña “Willito”. El ganador fue Willito.
  • Abraham “ElAbrahaham” Flores vs. Nando: El ganador fue “ElAbrahaham”.

Temas Relacionados

SupernovaSupernova GénesisFlor VignaKarely RuizAaron Mercurymexico-deportesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Supernova Génesis: Flor Vigna vence a Alana Flores y se lleva el campeonato

El evento de influencers y creadores de contenido dio inicio y empezaron las primeras peleas en la Arena Ciudad de México

Supernova Génesis: Flor Vigna vence a Alana Flores y se lleva el campeonato

Alana Flores se retira del boxeo luego de perder contra Flor Vigna en Supernova Génesis

La streamer mexicana pone fin a su etapa en el ring, después de una derrota frente a la argentina en la Arena Ciudad de México

Alana Flores se retira del boxeo luego de perder contra Flor Vigna en Supernova Génesis

Julio César Chávez revela el siguiente paso de su hijo “El Junior” en el boxeo

Desde la perspectiva del “gran campeón mexicano”, consideró que Julio César Chávez Jr. tiene posibilidades de alargar su trayectoria

Julio César Chávez revela el siguiente paso de su hijo “El Junior” en el boxeo

Cruz Azul golea 4-1 a Necaxa en el Estadio Azteca: así fueron los goles de La Máquina

El Coloso de Santa Úrsula recibió nuevamente a los cementeros como locales, en un partido que definió a los tres mejores del Clausura 2026

Cruz Azul golea 4-1 a Necaxa en el Estadio Azteca: así fueron los goles de La Máquina

Definida la Liguilla: así quedaron los encuentros de cuartos de final del Clausura 2026

Con Pumas, Chivas y Cruz Azul ocupando la parte alta de la tabla, los ocho mejores equipos se preparan para ser el campeón de la Liga MX

Definida la Liguilla: así quedaron los encuentros de cuartos de final del Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan grupo criminal “Los Ingobernables” en Puebla

Desarticulan grupo criminal “Los Ingobernables” en Puebla

Ataque armado contra Guardia Civil deja un presunto criminal muerto en San Luis Potosí

Detienen a 14 personas y aseguran metanfetamina tras cuatro cateos en Querétaro

Detienen a cinco personas con armas largas y metanfetamina en Oaxaca

¿Maru Campos no fue la única? Gobernadores fronterizos habrían hecho acuerdos con Texas para operar agentes en México

ENTRETENIMIENTO

Supernova Génesis: Flor Vigna vence a Alana Flores y se lleva el campeonato

Supernova Génesis: Flor Vigna vence a Alana Flores y se lleva el campeonato

Así fue el emotivo mensaje de despedida de Alana Flores tras retirarse del boxeo: “Algo que amo tanto hoy me hace daño”

Alana Flores se retira del boxeo luego de perder contra Flor Vigna en Supernova Génesis

Kevin Woo confirma secuela de Las Guerreras K-pop en el último día de la CCXP 2026

El bochornoso momento de Bárbara de Regil en el Supernova Génesis al confundir a Jimmy Lennon Jr con John Lennon

DEPORTES

Supernova Génesis: Flor Vigna vence a Alana Flores y se lleva el campeonato

Supernova Génesis: Flor Vigna vence a Alana Flores y se lleva el campeonato

Así fue el emotivo mensaje de despedida de Alana Flores tras retirarse del boxeo: “Algo que amo tanto hoy me hace daño”

Alana Flores se retira del boxeo luego de perder contra Flor Vigna en Supernova Génesis

Julio César Chávez revela el siguiente paso de su hijo “El Junior” en el boxeo

Cruz Azul golea 4-1 a Necaxa en el Estadio Azteca: así fueron los goles de La Máquina