Supernova Génesis 2026: estos fueron los campeones de todas las peleas de box

El esperado evento combinó boxeo, música y entretenimiento, consolidando a sus campeones y ofreciendo una noche llena de emociones en la Arena Ciudad de México.(@supernovaboxing)

El retiro de Alana Flores después de perder el invicto marcó el cierre de Supernova: Génesis 2026, evento realizado el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México y transmitido en vivo para toda Latinoamérica por Netflix. La velada reunió a influencers, celebridades y músicos en una serie de combates que sorprendieron por su desenlace y la intensidad en cada round.

Alana Flores decidió anunciar su retiro del cuadrilátero tras perder ante la actriz en una de las peleas más esperadas de la noche. Entre los momentos que captaron la atención del público, destacó la participación doble de Kim Shantal, quien se subió al ring en dos ocasiones. En su primer combate enfrentó a Milica y en el segundo a Karely Ruiz. La influencer no consiguió la victoria en ninguno de los encuentros, pero su disposición para pelear dos veces en la misma función la convirtió en una de las figuras más comentadas por la audiencia.

Alana Flores perdió el invicto ante Flor Vigna y anunció su retiro del boxeo digital al cierre de Supernova: Génesis 2026. (@netflixsports)

El enfrentamiento entre Aaron Mercury y Mario Bautista fue uno de los más breves de la jornada. El combate concluyó en el primer round, cuando Mercury logró un nocaut en cuestión de segundos. Este resultado dejó sin respuesta a Bautista y consolidó a Mercury como uno de los vencedores de la noche.

Cabe señalar que el evento contó con la conducción de Juan Guarnizo y Berth Oh!, quienes estuvieron acompañados por la actriz Bárbara de Regil como invitada especial. Los comentarios y la animación en cada pelea corrieron a cargo de La Cotorrisa y El Zar, mientras que Jimmy Lennon Jr. se encargó de presentar a los peleadores.

Kim Shantal se subió dos veces al ring, enfrentando a Milica y Karely Ruiz, aunque no logró victorias en ninguno de sus combates.(X/ @supernovaboxing)

Música y celebridades en la Arena Ciudad de México

Durante la transmisión, la parte musical incluyó presentaciones de Óscar Maydon, Ozuna y Carín León. Las actuaciones se alternaron entre los combates, manteniendo la atención tanto del público presente como de quienes siguieron la transmisión desde sus casas.

Es importante señalar que pesar de las bajas de último momento, la función se realizó con todos los combates programados y mantuvo la emoción hasta el final, con la consagración de Flor Vigna, la contundencia de Aaron Mercury y la sorprendente victoria de Milica, como puntos clave de la noche.

Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista en el primer round, convirtiéndose en uno de los ganadores más comentados de la velada.(@supernovaboxing)

Lista de ganadores

Alana Flores vs. Flor Vigna. La ganadora fue Flor Vigna.

Mario Bautista vs. Aaron Mercury. El ganador fue Aaron Mercury.

Karely Ruiz vs. Kim Shantal. La ganadora fue Karely Ruiz.

Milica vs. Kim Shantal. La ganadora fue Milica.

Víctor Ordoñez “Lonche” vs. Guillermo Peña “Willito”. El ganador fue Willito.

Abraham “ElAbrahaham” Flores vs. Nando: El ganador fue “ElAbrahaham”.