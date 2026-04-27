México

Mueren funcionario de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y adolescente tras volcadura de kayak en Coahuila

Roberto Enríquez de la Garza falleció cuando intentó rescatar a los ocupantes de una embarcación accidentada en el Río Bravo, cerca de la presa La Amistad

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El cuerpo del funcionario fue localizado horas más tarde por agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU. en territorio estadounidense. (Crédito: redes sociales)
El cuerpo del funcionario fue localizado horas más tarde por agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU. en territorio estadounidense. (Crédito: redes sociales)

Un funcionario de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo encargado de la administración de aguas y límites fronterizos entre México y Estados Unidos, murió ahogado durante un accidente registrado en el Río Bravo, en Ciudad Acuña, Coahuila, cuando intentaba rescatar a los ocupantes de un kayak volcado. En el mismo hecho falleció un adolescente de 17 años.

La víctima fue identificada como Roberto Enríquez de la Garza, subdirector de Operación de la representación mexicana de la CILA, quien intervino al observar que una embarcación se volcó en una zona de corriente cercana a la presa La Amistad.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente ocurrió la mañana del domingo durante un recorrido recreativo en kayak en el que participaban entre 20 y 30 personas. Al pasar por una cortina de agua próxima a la presa, una de las embarcaciones perdió estabilidad y sus tripulantes cayeron al río.

Enríquez de la Garza ingresó al agua para apoyar en el rescate de los afectados. Una persona logró salir con vida, pero el funcionario fue arrastrado por la corriente cuando regresó para continuar con las labores de auxilio.

Su cuerpo fue localizado horas más tarde por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en territorio estadounidense, dentro del operativo de búsqueda desplegado de manera coordinada con autoridades mexicanas.

La segunda víctima mortal fue José Ortiz, de 17 años, quien también viajaba en la embarcación accidentada. Su cuerpo fue recuperado posteriormente aguas abajo de la presa La Amistad.

Otra persona identificada como Jorge Cerda Medrano logró sobrevivir tras ser auxiliada durante la emergencia.

El paseo había sido organizado por la cuenta de redes sociales “Maverik Fishing”, cuyo responsable señaló en publicaciones posteriores que logró rescatar a uno de los participantes antes de que el incidente derivara en la tragedia.

Tras el accidente, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para reforzar la búsqueda de desaparecidos y brindar atención a varios integrantes del grupo que presentaron crisis nerviosas.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, expresó públicamente sus condolencias por la muerte del funcionario, mientras personal de la oficina de la CILA en Ciudad Acuña también lamentó el fallecimiento.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, expresó sus condolencias a través de su cuenta de X. (Crédito: X | @r_velascoa)
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, expresó sus condolencias a través de su cuenta de X. (Crédito: X | @r_velascoa)

La presa La Amistad, ubicada en la frontera entre Coahuila y Texas, es utilizada con frecuencia para actividades recreativas acuáticas, entre ellas recorridos organizados en kayak por particulares.

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