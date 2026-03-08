Pensiones del Bienestar 2026: ¿Hay pago a las mujeres adultas mayores este domingo 8 de marzo?

Los pagos de la Pensiones del Bienestar correspondientes al bimestre marzo-abril para las personas adultas mayores comenzaron a distribuirse desde el pasado lunes 2 de marzo.(Secretaría del Bienestar)

Los pagos de la Pensiones del Bienestar correspondientes al bimestre marzo-abril para las personas adultas mayores comenzaron a distribuirse desde el pasado lunes 2 de marzo. Cabe señalar que estos depósitos se realizan de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Como en periodos anteriores, la distribución de los recursos abarca la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para personas con Discapacidad.

¿Hay pago de las Pensiones Bienestar por el Día Internacional de la Mujer hoy 8 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial, hoy domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no hay pagos a las beneficiarias. De acuerdo con la agenda, los depósitos continuarán el próximo lunes 9 de marzo, las personas que recibirán su dinero serán aquellas cuyo primer apellido inicie con la letra G.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Personas que ya cobraron el pago

Letra A | Lunes 2 de marzo

Letra B | Martes 3 de marzo

Letra C | Miércoles 4 de marzo

Letra C | Jueves 5 de marzo

Letras D, E, F | Viernes 6 de marzo

Personas que faltan de cobrar

Letra G | Lunes 9 de marzo

Letra G | Martes de 10 marzo

Letras H, I, J, K | Miércoles 11 de marzo

Letra L | Jueves 12 de marzo de marzo

Letra M | Viernes 13 de marzo

Letra M | Martes 17 de marzo

Letras N, Ñ, O | Miércoles 18 de marzo

Letras P, Q | Jueves 19 de marzo

Letra R | Viernes 20 de marzo

Letra R | Lunes 23 de marzo

Letra S | Martes 24 de marzo

Letras| T, U, V | Miércoles 25 de marzo

Letras W, X, Y, Z | Jueves de 26 marzo

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de las Pensiones?

El cronograma oficial permite a los beneficiarios saber con anticipación la fecha exacta en la que recibirán el pago correspondiente de la Pensión Bienestar, lo que les ayuda a organizar sus gastos y despeja dudas sobre cuándo tendrán acceso a los fondos.

Quienes necesitan consultar detalles sobre sus depósitos pueden utilizar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, que ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS tras descargarla en Google Play Store o App Store. Esta plataforma garantiza la seguridad de los datos personales y permite una gestión ágil de la información financiera.

Por otro lado, quienes prefieran realizar la consulta de manera presencial pueden acudir a cualquier cajero automático de las sucursales del Banco del Bienestar y, al insertar la tarjeta, seguir las instrucciones para conocer el saldo disponible.

Pensiones Bienestar y su cobertura social

Más de 13.4 millones de personas actualmente reciben la Pensión de las Personas Adultas Mayores, y se proyecta que en 2026 la cifra supere los 14 millones de beneficiarios. Este apoyo ha contribuido a disminuir desigualdades históricas y a elevar la calidad de vida de quienes han aportado al desarrollo de México.

El Programa para el Bienestar, pieza central de la política social nacional, posee un carácter universal que asegura el acceso al beneficio a toda la población de 65 años o más, sin importar condiciones económicas, sociales, ideológicas o culturales.

Por su parte, el crecimiento de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar marca un hito en la protección social. Datos oficiales indican que, al cierre de 2025, 3 millones de mujeres son beneficiarias de este programa, lo que representa una expansión que no tiene antecedentes en la historia reciente de las políticas de inclusión en México.

Uno de los aspectos más destacados en la evolución del programa es la garantía de acceso automático. Desde 2025,todas las mujeres que cumplen 65 años pasan a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.