Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios ya recibieron su pago de marzo y quiénes faltan de cobrar

Los depósitos comenzaron a realizarse desde el pasado 2 de marzo según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria

Los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondientes al bimestre marzo-abril comenzaron a distribuirse desde el pasado lunes 2 de marzo.

Los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondientes al bimestre marzo-abril comenzaron a distribuirse desde el pasado lunes 2 de marzo. Los depósitos se realizan de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiarios.

El programa fue implementado durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador desde 2019 y va dirigido a personas de 65 años en adelante. Este año, cada beneficiario recibe un apoyo económico bimestral de 6,400 pesos, mismo que se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar.

¿Qué beneficiarios ya recibieron el pago de la Pensión Bienestar y quiénes faltan de cobrar el apoyo de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que faltan de recibir el pago de la Pensión del Bienestar son aquellos cuya primera letra de su CURP inicie con D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Personas que ya cobraron el pago

  • Letra A | Lunes 2 de marzo
  • Letra B | Martes 3 de marzo
  • Letra C | Miércoles 4 de marzo
  • Letra C | Jueves 5 de marzo

Personas que faltan de cobrar el pago

  • Letras D, E, F | Viernes 6 de marzo
  • Letra G | Lunes 9 de marzo
  • Letra G | Martes de 10 marzo
  • Letras H, I, J, K | Miércoles 11 de marzo
  • Letra L | Jueves 12 de marzo de marzo
  • Letra M | Viernes 13 de marzo
  • Letra M | Martes 17 de marzo
  • Letras N, Ñ, O | Miércoles 18 de marzo
  • Letras P, Q | Jueves 19 de marzo
  • Letra R | Viernes 20 de marzo
  • Letra R | Lunes 23 de marzo
  • Letra S | Martes 24 de marzo
  • Letras| T, U, V | Miércoles 25 de marzo
  • Letras W, X, Y, Z | Jueves de 26 marzo
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

Formas de saber si ya me llegó la pensión

El cronograma oficial permite a los beneficiarios saber con anticipación la fecha exacta en la que recibirán el pago correspondiente de la Pensión Bienestar, lo que les ayuda a organizar sus gastos y despeja dudas sobre cuándo tendrán acceso a los fondos.

Quienes necesitan consultar detalles sobre sus depósitos pueden utilizar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, que ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS tras descargarla en Google Play Store o App Store. Esta plataforma garantiza la seguridad de los datos personales y permite una gestión ágil de la información financiera.

Por otro lado, quienes prefieran realizar la consulta de manera presencial pueden acudir a cualquier cajero automático de las sucursales del Banco del Bienestar y, al insertar la tarjeta, seguir las instrucciones para conocer el saldo disponible.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Pensión del Bienestar y su crecimiento

Más de 13.4 millones de personas reciben en la actualidad la Pensión de las Personas Adultas Mayores, y se estima que para este año el número de beneficiarios superará los 14 millones. Este respaldo ha favorecido la reducción de desigualdades históricas y ha mejorado la calidad de vida de quienes han impulsado el desarrollo de México.

El Programa para el Bienestar, elemento clave de la política social nacional, garantiza la cobertura universal del beneficio a toda la población de 65 años o más, sin distinción de situación económica, social, ideológica o cultural.

