“Mujer corre por tu vida”: tras polémico cartel que convoca a un maratón, municipio de Oaxaca se disculpa

Una convocatoria a una carrera atlética organizada por el Ayuntamiento de Santa María Tonameca, Oaxaca, generó indignación en redes sociales debido al nombre del evento: “Mujer corre por tu vida”, difundido en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La actividad fue promovida por el gobierno municipal encabezado por el presidente César Ruíz Gutiérrez, a través del Instituto Municipal de la Mujer y la Dirección de Deportes, como parte de las actividades conmemorativas del 8 de marzo.

Sin embargo, el lema utilizado en la invitación provocó críticas entre usuarios y colectivos feministas, quienes consideraron que el mensaje es insensible ante el contexto de violencia que enfrentan las mujeres en México.

Convocatoria genera críticas

La carrera se realizó el sábado 7 de marzo, con salida en la comunidad de Llano Grande y meta en el campo de fútbol municipal de Santa María Tonameca.

Aunque la actividad buscaba promover la participación deportiva, el título de la convocatoria desató una fuerte reacción en redes sociales. Diversos usuarios señalaron que la frase “corre por tu vida” trivializa la violencia de género, en un país donde muchas mujeres enfrentan agresiones, desapariciones y feminicidios.

La polémica también generó cuestionamientos hacia el ayuntamiento, ya que el cartel circuló durante días sin que autoridades municipales detectaran el posible impacto negativo del mensaje.

Ayuntamiento se disculpa

Ante el aumento de críticas, el gobierno municipal emitió un comunicado en el que ofreció una disculpa pública por el nombre de la carrera y reconoció que se trató de un error.

Las autoridades señalaron que el título hacía referencia a la intención de impulsar espacios de participación y bienestar para las mujeres, aunque admitieron que el mensaje pudo resultar ofensivo o inapropiado.

En el pronunciamiento, el ayuntamiento indicó que tomará medidas para evitar situaciones similares, entre ellas acciones de capacitación y sensibilización para el personal municipal sobre la prevención de la violencia contra las mujeres.

Violencia contra las mujeres, un contexto que agrava la polémica

El debate se intensificó debido al contexto de violencia de género en México. Datos oficiales señalan que alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día en el país.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron 2,798 asesinatos de mujeres, de los cuales 725 se investigan como feminicidios.

Este panorama ha llevado a que distintos sectores consideren especialmente sensible cualquier mensaje institucional relacionado con la seguridad y la vida de las mujeres, sobre todo en fechas como el 8M, cuando se conmemora la lucha por sus derechos y la erradicación de la violencia de género.