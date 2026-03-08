México

Morena define reglas, tiempos y método, para el proceso electoral 2027: prevé elegir candidatos a gubernatura en junio

En el Consejo Nacional de Morena se llamó a respaldar en unidad la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum

Luisa Alcalde envió un mensaje de unidad frente al próximo proceso de elección en 2027. (Foto: Consejo Nacional de Morena)

Tras finalizar el Consejo Nacional de Morena, la dirigente del partido, Luisa María Alcalde, emitió un mensaje en sus redes sociales donde precisó el tema principal de la reunión que convocó a consejeros, gobernadores y políticos del partido:

“Establecimos las reglas, los tiempos y el método de selección de las y los Coordinadores de Defensa de la Transformación teniendo como eje rector un principio fundamental: la unidad”.

La presidenta de Morena reiteró el rechazo a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien comentó que México es el epicentro de los cárteles de la droga:

“Aprovechamos para decirlo fuerte y claro: ¡la Presidenta no está sola, cuenta con todo el respaldo de nuestro Movimiento y del pueblo de México!”.

Alfonso Durazo hizo un llamado a la unidad de Morena, destacó la alianza con el PT y el PVEM en el contexto de un posible rompimiento por la reforma electoral. (X/Alfonso Durazo)

Así quedaron las fechas rumbo al 2027

La ruta definida por el Consejo Nacional de Morena incluye la elección de candidaturas que se disputarán en 2027:

  • El proceso inicia el 22 de junio con la selección de las coordinaciones estatales en 17 entidades, figura interna que después se convertirá en candidatura oficial.
  • El 3 de agosto se llevará a cabo la elección de las coordinaciones distritales federales.
  • El 21 de septiembre será el turno de las coordinaciones municipales.
  • El 8 de noviembre se definirán las coordinaciones distritales locales.

Estas fechas marcan el calendario interno de Morena para la definición de sus principales candidaturas en el próximo ciclo electoral.

Morena mantiene método de encuestas

Durante el Consejo Nacional de Morena fijaron postura por los señalamientos del presidente Donald Trump. (Foto: Consejo Nacional de Morena)

Morena mantendrá el uso de encuestas como método para seleccionar a sus perfiles, una estrategia que ya ha utilizado en procesos previos, definiendo cuatro fases:

  • Convocatoria: El Comité Ejecutivo Nacional lanzará la convocatoria y abrirá el periodo de registro para las personas interesadas.
  • Filtro: Si hay más de seis aspirantes para un solo cargo, se realizará un sondeo inicial. Este servirá para elegir a los seis perfiles con mayor reconocimiento en la zona.
  • Encuestas: Se harán encuestas para medir la aceptación ciudadana. Además, se evaluarán criterios como honestidad, cercanía, conocimiento y trabajo territorial.
  • Selección: El perfil que obtenga el mejor resultado será designado como coordinador o coordinadora de Defensa de la Transformación. Posteriormente, esta figura se convertirá en candidatura.

Sin información falsa y lujos limitados, entre las reglas principales

Las restricciones fijadas por el partido buscan limitar conductas que podrían influir de manera desigual en la contienda interna. Entre las medidas más estrictas se encuentra la prohibición de utilizar espectaculares o cualquier forma de publicidad similar para promover la imagen de los aspirantes.

Quienes deseen contender tampoco podrán realizar actos anticipados de campaña ni infringir la normativa electoral vigente. El uso de recursos públicos, en cualquier modalidad, ha sido vetado completamente para garantizar que la competencia se mantenga bajo condiciones equitativas.

Alfonso Durazo llamó a la unidad al interior de Morena. (Foto: Consejo Nacional de Morena)

El partido también impide la entrega de dádivas, despensas, artículos electrónicos y otros beneficios que puedan condicionar el voto o influir en la preferencia de los participantes. Además, queda prohibida la organización de eventos masivos o de carácter ostentoso con fines de promoción personal.

Para evitar conflictos y asegurar un ambiente respetuoso, se ha dispuesto que no se tolerarán descalificaciones ni agresiones dirigidas a otros contendientes. En la misma línea, tampoco se permitirá la difusión de información falsa o manipulada sobre adversarios o respecto al propio proceso de selección interna.

El partido ha incluido reglas para el manejo de la comunicación digital, entre ellas la prohibición de impulsar campañas de acoso o linchamiento en redes sociales. Finalmente, se sancionará a quienes simulen pertenecer a grupos vulnerables con el objetivo de obtener ventajas políticas.

