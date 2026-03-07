Durazo destaca la reforma electoral de Sheinbaum pero llama a cuidar alianza con el PT y el PVEM

Alfonso Durazo hizo un llamado a la unidad de Morena, destacó la alianza con el PT y el PVEM en el contexto de un posible rompimiento por la reforma electoral. (X/Alfonso Durazo)

En el marco del Consejo Nacional de Morena celebrado este 7 de marzo en la Ciudad de México, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, subrayó la relevancia de la reforma electoral presentada por la mandataria Claudia Sheinbaum, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de proteger la cohesión de la coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de cara a los procesos electorales de 2027 y ante un posible quiebre de la alianza por la propuesta presidencial.

Llamado a no olvidar los principios de Morena

Ante integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y presidentes de los consejos estatales de Morena, legisladores y gobernadores, Durazo resaltó la importancia de la unidad para enfrentar los retos electorales: “La unidad no es un lujo organizativo, es una condición estratégica para enfrentar exitosamente el horizonte electoral exigente que ya delinea el 2027”, afirmó.

Señaló que la militancia ha asumido una de las mayores responsabilidades dentro del movimiento, entendiendo el Consejo Nacional no como un espacio de representación personal, sino como un órgano de conducción política y garantía de unidad.

El gobernador insistió en que la armonía política dentro del partido debe basarse en la congruencia y el compromiso con la transformación nacional. Recordó que los proyectos de transformación pueden tambalear no solo por presiones externas, sino por debilidades internas, y recalcó que “cuando nos alejamos de los principios éticos que nos dieron origen, la gente deja de creer”.

Reforma electoral: prioridad estratégica

Durante su participación, Durazo respaldó la polémica propuesta de reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, afirmando que su aprobación sentaría nuevos cimientos para el cambio de régimen político. Destacó que la reforma no solo responde a la agenda de la presidenta y sus aliados en la campaña de 2024, sino que constituye un paso fundamental para el fortalecimiento institucional de Morena y del sistema democrático.

Alfonso Durazo llamó a la unidad al interior de Morena. (Foto: Consejo Nacional de Morena)

En palabras del gobernador: “La reforma electoral es una prioridad. No se trata solo de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y su agenda con los aliados en la campaña del 2024. Su aprobación sentaría nuevos cimientos y representaría un jalón de fondo para el cambio de régimen, objetivo vital de nuestro proyecto político”.

En el marco del inicio del proceso electoral de 2027, Durazo subrayó la importancia de seleccionar candidaturas valorando los siguientes criterios:

Competitividad electoral

Trayectoria política

Congruencia y desempeño ético

Compromiso con el proyecto de transformación

Sostuvo que las reglas que se definan enviarán un mensaje ético y político a la sociedad y que la unidad debe basarse en el respeto a la legalidad interna y la transparencia en los procedimientos de selección.

Ante los tropiezos recientes, también comentó: “Y no se nos debe olvidar el trabajo a ras de suelo, la austeridad republicana y una ética de servicio no deben ser gesta de un pasado formado a contracorriente, sino seña de identidad permanente de nuestro movimiento, particularmente de nuestros aspirantes, nuestras, nuestros aspirantes a representantes populares”.

Cuidar la alianza pese a diferencias por propuesta de Sheinbaum

En otro de los momentos destacados de su intervención, Durazo remarcó la necesidad de respetar y fortalecer la coalición con el PT y el PVEM. Indicó que cuidar la alianza no solo implica sumar votos, sino construir un entendimiento estratégico para impulsar la transformación nacional. “Cuidar la coalición con nuestros partidos hermanos, Partido Verde y Partido del Trabajo, no es una simple suma de votos, sino un entendimiento estratégico para fortalecer la capacidad de nuestro movimiento para impulsar la transformación nacional”, puntualizó.

El gobernador instó a la militancia a mantener la disciplina partidaria y respetar plenamente los órganos y procedimientos institucionales. Recordó que Morena ya no es un partido de oposición, sino un eje de gobernabilidad del país, lo que implica una responsabilidad mayor ante la ciudadanía.

Cerró su mensaje con un reconocimiento a Claudia Sheinbaum y su entrega en el ejercicio de la presidencia, llamando a la militancia a seguir su ejemplo y a actuar con ética y compromiso.