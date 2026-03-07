México

Desde el Consejo Nacional de Morena rechazan afirmaciones de Donald Trump sobre los cárteles mexicanos

Los morenistas respaldaron la política de la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto al combate del crimen organizado

Durante el Consejo Nacional de
Durante el Consejo Nacional de Morena fijaron postura por los señalamientos del presidente Donald Trump. (Foto: Consejo Nacional de Morena)

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que México es el epicentro de los cárteles de la droga, el diputado Arturo Ávila tomó la palabra en el Consejo Nacional de Morena para solicitar que en el pronunciamiento de esa sesión se agregara el rechazo a lo dicho por el mandatario estadounidense:

Un rechazo a las declaraciones que lamentablemente ha hecho el presidente Trump hace unos minutos diciendo que el epicentro de la violencia de los cárteles es México, que los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos de este hemisferio y que el gobierno de Estados Unidos hará lo que sea por defender esa seguridad nacional”.

En cuanto a Claudia Sheinbaum, el morenista resaltó las acciones en contra del crimen organizado por parte de la administración del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación:

Nos parece que es muy claro que si hay un gobierno que ha luchado de forma directa, de forma contundente contra el crimen organizado y contra los cárteles, es el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y por supuesto, los resultados matan cualquier narrativa de comunicación que se pretenda construir, o en México o en el extranjero, por la derecha que está tratando de tener intervención en nuestro país”.

Estas fueron las declaraciones de Donald Trump sobre México

Donald Trump posa junto a
Donald Trump posa junto a presidentes de países de la región durante la cumbre "Shield of the Americas Doral 2026", un evento que busca fortalecer la cooperación hemisférica.

Durante la cumbre Escudo de las Américas, Trump dijo lo siguiente sobre México:

  • “En esta parte del hemisferio la problemática son los cárteles (de drogas), todo esto viene de México. No puedo decir mucho, hablé con la Presidenta, es una mujer increíble, tiene una voz increíble, yo le digo ‘le ayudo con los cárteles’ y me dice ‘No, por favor presidente, no”, pero hay que erradicarlos".
  • “Hay que erradicarlos, tenemos que noqueralos porque si no se va a volver peor, no podemos aceptar eso. Están muy cerca de nosotros, muy cerca de ustedes. Pero todo se resume a México, de la misma manera nosotros somos los encargados de que este tipo de bandas sean desarticuladas. Por eso hemos reducido un 60% el ingreso de fentanilo en nuestras fronteras”.
  • “Hay quien cree que puede negociar con ellos pero yo no o creo, hay que erradicarlos, son un cáncer que se esparce y contamina”.

Sheinbaum mantiene “cabeza fría” frente Trump

“El lunes, el lunes. Cabeza fría. Ya, el lunes”, respondió Claudia Sheinbaum desde su camioneta, al ingresar a la Inauguración Bachillerato Nacional plantel Ixtapaluca, en el Estado de México.

Cabe destacar que Donald Trump también cuestionó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por lo que consideró una respuesta insuficiente ante el poder de los cárteles, y aseguró que Estados Unidos reforzará sus acciones de seguridad y la cooperación con países aliados.

México vs Brasil Femenil EN

Cuestionan a Claudia Sheinbaum sobre

Clara Brugada respalda marcha del

Atlas vs Chivas EN VIVO:

Sofía Reyes habla de una
Qué firmó Donald Trump respecto

Sofía Reyes habla de una

México vs Brasil Femenil EN

