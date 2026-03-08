Imelda Tuñón asiste a la marcha 8M y afirma que sus palabras han sido tergiversadas: “Que mi voz sea escuchada”

Imelda Tuñón enfatiza que exige respeto y visibilidad para su voz en medios tras ser ignorada en los últimos meses (IG(/imetunon)

Imelda Tuñón asistió a la marcha del 8 de marzo y señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación legal relacionada con las dos demandas por daño moral y violencia familiar y mediática interpuestas por su excuñado José Manuel Figueroa.

Durante la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer, Imelda Tuñón manifestó que los medios de comunicación que anteriormente le habían permitido expresar su situación ahora “sólo tergiversan sus palabras”. Aclaró que no emitirá comentarios sobre Maribel Guardia ni Marcho Chacón, al considerar que su narrativa ya no se representa fielmente en la prensa.

Reclamó: “yo estoy exigiendo, nada más, que se me respete y que mi voz sea escuchada porque, últimamente, en medios de comunicación, mi voz ya no se escucha”.

La ex pareja de José Manuel Figueroa denuncia tergiversación de sus palabras por parte de los medios de comunicación en el contexto del Día Internacional de la Mujer (IG)

Sobre las demandas presentadas por José Manuel Figueroa ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Tuñón insistió: “No, no. Todavía no”, en referencia a una posible notificación formal.

Además, explicó que el tema detonante de la denuncia se originó en una “llamada privada, que se filtró”, y que no hubo “dolo” en sus declaraciones, por lo que considera que la resolución deberá darse en los tribunales. También relató que previamente fue afectada por una decisión judicial que favoreció a Maribel Guardia, lo que provocó que le quitaran la custodia de su hijo, José Julián.

La batalla judicial que enfrenta a Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa ha escalado a tribunales civiles y penales, exponiendo a la viuda de Julián Figueroa a una posible condena de hasta seis años de prisión.

La disputa no solo involucra acusaciones por violencia familiar y mediática, sino que también podría obligar a Tuñón a pagar una indemnización si los tribunales fallan en su contra.

Imelda Tuñón asiste a la marcha del 8 de marzo y declara que no ha recibido ninguna notificación legal de las demandas en su contra (IG)

Figueroa exige castigo por daños a su imagen y legado familiar

El origen de la querella se sitúa en febrero de 2026, cuando Imelda Garza Tuñón acusó públicamente a su excuñado de abuso sexual contra Julián Figueroa, su propio esposo fallecido, cuando era menor de edad.

Las declaraciones, transmitidas y luego eliminadas del canal de Gustavo Adolfo Infante en YouTube, detonaron la respuesta legal de Figueroa. El cantante de regional mexicano argumentó que los señalamientos afectaron su carrera, alegando la pérdida de varios contratos profesionales.

Roberto Gallardo, abogado defensor de Figueroa, detalló en el programa De primera mano que la denuncia tiene alcance tanto civil como penal, sustentada en violencia familiar por el parentesco consanguíneo por afinidad y en violencia mediática. Estas acusaciones, explicó Gallardo, apuntan tanto al impacto emocional como financiero provocado sobre Figueroa, además del daño a la imagen de la familia.

La resolución de las denuncias por violencia mediática y familiar entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón deberá definirse en tribunales (Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

En caso de que la justicia dicte una sentencia condenatoria, la pena para Tuñón podría oscilar entre uno y seis años de prisión, además de requerirse el pago de una indemnización económica.

El interés por la integridad del hijo menor

El expediente judicial presentado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México amplió el foco penal de la denuncia, abarcando presuntas afectaciones al menor José Julián, hijo de Tuñón y Julián Figueroa. Según expuso Flor Rubio en el programa Venga la Alegría, Figueroa solicitó a las autoridades investigar los posibles daños sufridos por su sobrino, quien permanece bajo la custodia de su madre desde marzo de 2025.

Rubio señaló: “Se solicita también que se investiguen las afectaciones que tenga el niño, porque en este momento el interés de José Manuel también es salvaguardar la integridad de su sobrino, la estabilidad de su sobrino”.