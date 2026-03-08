IMCINE conmemora el 8M con “Ellas Programan 2026”: documental, ficción y animación hecha por mujeres

Foto: Especial

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) anunció el ciclo “Ellas Programan 2026”, una iniciativa que reúne seis películas dirigidas por mujeres mexicanas y que busca visibilizar nuevas narrativas dentro del cine nacional.

El programa arrancó hoy 8 de marzo y terminará el 15 de marzo de 2026 y contará con la participación de tres programadoras que seleccionaron obras que abordan temas como la memoria, la identidad, la infancia, el deporte y las experiencias de comunidades diversas.

Las producciones elegidas incluyen animación, documental y cine de no ficción, con historias que exploran distintas formas de representación de las mujeres en el México contemporáneo.

Además de funciones presenciales en distintas sedes del país, las películas también podrán verse a través de televisoras públicas y en la plataforma digital Nuestro Cine MX, ampliando así su alcance a más audiencias.

Tres programadoras, diversas miradas

El ciclo está curado por tres especialistas del ámbito cinematográfico, quienes seleccionaron dos películas cada una para conformar la programación.

Karina Solórzano y la memoria del cine feminista

La investigadora y programadora Karina Solórzano propone un acercamiento al legado del Colectivo Cine Mujer y a nuevas formas de narrar la experiencia femenina.

Su selección incluye:

“Niño de mis ojos” , cortometraje de animación dirigido por Guadalupe Sánchez Sosa , que reflexiona sobre el amor y el deseo desde un universo fantástico e íntimo.

“¿Más vale maña que fuerza?”, documental de María del Carmen de Lara, centrado en las experiencias de mujeres boxeadoras y futbolistas que buscan abrirse paso en disciplinas tradicionalmente dominadas por hombres.

Pía Quintana Enciso: historias familiares y memoria

La productora y programadora Pía Quintana Enciso seleccionó películas que exploran las relaciones familiares y los recuerdos que construyen la identidad.

Entre sus propuestas están:

“Casa chica” , de Lau Charles , que sigue a dos hermanos que descubren que su padre tiene otra familia, reconstruyendo recuerdos desde la mirada infantil.

“Titixe”, de Tania Hernández Velasco, que retrata a una hija y una nieta del último campesino de su familia mientras intentan preservar la memoria y los saberes agrícolas tradicionales.

Sarah Domínguez López y las identidades diversas

La gestora cultural Sarah Domínguez López eligió obras que exploran identidades femeninas que desafían las normas sociales establecidas.

Su curaduría incluye:

“Muxes: auténticas, intrépidas, buscadoras de peligro” , documental de Alejandra Islas sobre la comunidad muxe de Juchitán, Oaxaca.

“El gigante”, cortometraje de Bárbara Matta que narra la aventura de dos amigas en Cancún que roban un taxi durante una noche de fiesta.

Un espacio para visibilizar el cine hecho por mujeres

Con “Ellas Programan 2026”, el IMCINE busca fortalecer los espacios de exhibición para el cine realizado por mujeres y ampliar la visibilidad de las creadoras dentro del panorama cinematográfico mexicano.

La iniciativa forma parte de las actividades culturales conmemorativas del 8 de marzo, y pone en el centro historias que exploran diversas experiencias femeninas en el México del siglo XXI.