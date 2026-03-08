Marcha del 8 de marzo EN VIVO: ruta, calles cerradas y movilizaciones del 8M en México

Las mujeres cada día ocupamos más espacios en industrias privadas y públicas; en esta ocasión, te invitamos a conocer la trayectoria de la teniente de navío Mariel Sánchez, quien es parte de la historia de las Fuerzas Armadas de México.
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, conversamos con la primera instructora de vuelo en los últimos cien años en la historia de la Aviación Naval en México; se trata de la teniente de navío ANPA, Mariel Sánchez.
El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, se ha convertido en una fecha en la que las mexicanas no solo recuerdan la lucha por la igualdad de género sino que marchan juntas a nivel nacional, para continuar exigiendo avances en la agenda feminista y denunciar las violencias que aún prevalecen.
En México, miles de mujeres llegan a la vejez enfrentando una realidad marcada por pensiones más bajas, discriminación por edad y escasa visibilidad en las políticas públicas.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada informó que la Ciudad de México registró una reducción del 35 por ciento en el delito de feminicidio durante 2025, durante el evento “Siempre vivas” celebrado este 7 de marzo en el Zócalo capitalino.
En México, el feminicidio persiste como uno de los delitos más graves contra las mujeres. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero de 2026 se registraron 54 casos de feminicidio en 21 estados del país.
El feminicidio es una de las problemáticas que más aquejan a las mujeres en México en lo que va del 2026, las entidades con más casos son: Estado de México, Nuevo León, Veracruz, CDMX y Jalisco.
En México, el feminicidio persiste como uno de los delitos más graves contra las mujeres. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero de 2026 se registraron 54 casos de feminicidio en 21 estados del país.
La lucha feminista en México, con esfuerzo y unión, ha conseguido avances en el marco jurídico para que mujeres de distintos sectores sociales tengan acceso a mejores condiciones de vida.
Violencia digital, acoso, violencia ácida o violencia económica, son algunos de los delitos que recientemente, gracias a la lucha de muchas mujeres, han sido tipificados y sancionados.
El buscador Google presentó un nuevo doodle interactivo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una jornada dedicada a reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y a visibilizar los desafíos que aún persisten en materia de violencia, discriminación y acceso a oportunidades.
Cada año, durante las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres en distintos países del mundo utilizan prendas, pañuelos, banderas y carteles de color morado. Este tono se ha convertido en uno de los símbolos más representativos del movimiento feminista y de la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó su respaldo a la marcha del 8M, y afirmó que el Zócalo capitalino será un espacio seguro y de apoyo para las manifestantes.
Con la participación de 4 mil mujeres, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó en el Zócalo capitalino la formación del mensaje monumental “Siempre Vivas, Libres e Iguales #8M”, un acto simbólico que busca refrendar la continuidad de la lucha por los derechos de las mujeres.