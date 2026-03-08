México

Marcha del 8 de marzo EN VIVO: ruta, calles cerradas y movilizaciones del 8M en México

En esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Mujer; en la capital, mujeres marchan para visibilizar demandas relacionadas con la agenda feminista

15:34 hsHoy

Las mujeres cada día ocupamos más espacios en industrias privadas y públicas; en esta ocasión, te invitamos a conocer la trayectoria de la teniente de navío Mariel Sánchez, quien es parte de la historia de las Fuerzas Armadas de México.

“El género no importa, importan las habilidades”, asegura Mariel Sánchez, la primera instructora de vuelo que conquistó su sueño en la Marina

Actualmente, dos mujeres se desempeñan como instructoras de vuelo en la Escuela de Aviación Naval, impulsando la igualdad de género en la Armada de México

La Secretaría de Marina impulsa
La Secretaría de Marina impulsa la igualdad de género y ofrece oportunidades de formación para mujeres pilotos aeronavales en México. | (Crédito: Jesús Áviles, Meray Nuñez/Infobae México)

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, conversamos con la primera instructora de vuelo en los últimos cien años en la historia de la Aviación Naval en México; se trata de la teniente de navío ANPA, Mariel Sánchez.

15:09 hsHoy

Marcha 8M 2026: estos son los puntos de reunión de los colectivos en cada estado por el Día Internacional de la Mujer

Las colectivas ya publicaron las convocatorias para marchar en estados como Ciudad de México, Puebla y Yucatán

Diversos colectivos convocaron a la
Diversos colectivos convocaron a la Marcha 8M 2026. | Jovani Pérez

El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, se ha convertido en una fecha en la que las mexicanas no solo recuerdan la lucha por la igualdad de género sino que marchan juntas a nivel nacional, para continuar exigiendo avances en la agenda feminista y denunciar las violencias que aún prevalecen.

15:08 hsHoy

8M: El problema que enfrentan miles de mujeres mayores en México y se busca visibilizar

Un informe de Ola Violeta advierte que enfrentan una profunda desigualdad económica y discriminación por edad

Un informe de Ola Violeta
Un informe de Ola Violeta advierte que enfrentan una profunda desigualdad económica y discriminación por edad

En México, miles de mujeres llegan a la vejez enfrentando una realidad marcada por pensiones más bajas, discriminación por edad y escasa visibilidad en las políticas públicas.

14:55 hsHoy

Gobierno de la CDMX reporta la reducción del 35% del delito de feminicidio

“Hoy de los casos que se tienen de feminicidio en CDMX el 95% de los responsables tienen ordenes de aprehensión”, aseguró Clara Brugada

Clara Brugada encabezó el festival
Clara Brugada encabezó el festival por la igualdad "Tiempo de Mujeres". (Gobierno de la CDMX)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada informó que la Ciudad de México registró una reducción del 35 por ciento en el delito de feminicidio durante 2025, durante el evento “Siempre vivas” celebrado este 7 de marzo en el Zócalo capitalino.

14:54 hsHoy

Mapa de feminicidios en México: estas son las localidades con más casos en lo que va del 2026

El Secretariado indicó que 21 estados concentran los casos de feminicidio en el país

Hay 20 municipios que lideran
Hay 20 municipios que lideran las cifras de casos de feminicidio en México durante enero del 2026. | Jesús Áviles

En México, el feminicidio persiste como uno de los delitos más graves contra las mujeres. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero de 2026 se registraron 54 casos de feminicidio en 21 estados del país.

14:51 hsHoy

El feminicidio es una de las problemáticas que más aquejan a las mujeres en México en lo que va del 2026, las entidades con más casos son: Estado de México, Nuevo León, Veracruz, CDMX y Jalisco.

Hay 20 municipios que lideran
14:37 hsHoy

La lucha feminista en México, con esfuerzo y unión, ha conseguido avances en el marco jurídico para que mujeres de distintos sectores sociales tengan acceso a mejores condiciones de vida.

Valeria, Olimpia, Ingrid: las leyes que combaten la violencia contra las mujeres en México

Han surgido a partir de casos de violencia contra mujeres, cuyos nombres han permanecido y se han convertido en un mecanismo legal para proteger a cientos de mujeres en el país

En los últimos años, se
En los últimos años, se han aprobado leyes a partir de casos de mujeres que fueron víctimas de agresiones o, desafortunadamente, de feminicidios. (Jesús Avilés Infobae México)

Violencia digital, acoso, violencia ácida o violencia económica, son algunos de los delitos que recientemente, gracias a la lucha de muchas mujeres, han sido tipificados y sancionados.

14:35 hsHoy

Google conmemora el Día Internacional de la Mujer con un doodle interactivo este 8 de marzo

En Ciudad de México, colectivos feministas convocaron a una movilización que recorrerá varias de las avenidas del centro de la capital

Google presenta un doodle abstracto
Google presenta un doodle abstracto y colorido con formas geométricas y esferas. (Captura de pantalla)

El buscador Google presentó un nuevo doodle interactivo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una jornada dedicada a reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y a visibilizar los desafíos que aún persisten en materia de violencia, discriminación y acceso a oportunidades.

14:33 hsHoy

Cómo el color morado se convirtió en símbolo del 8M

En sus diferentes tonalidades, el púrpura ha trascendido como representación de la memoria histórica y la lucha por la equidad de género

El color morado refuerza su
El color morado refuerza su papel central en la conmemoración del 8 de marzo. Foto: (Infobae México)

Cada año, durante las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres en distintos países del mundo utilizan prendas, pañuelos, banderas y carteles de color morado. Este tono se ha convertido en uno de los símbolos más representativos del movimiento feminista y de la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

14:29 hsHoy

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó su respaldo a la marcha del 8M, y afirmó que el Zócalo capitalino será un espacio seguro y de apoyo para las manifestantes.

Clara Brugada respalda marcha del 8M y asegura que el Zócalo “abrazará” a las manifestantes

Previo a la movilización por el Día Internacional de las Mujeres, la jefa de Gobierno de la CDMX reiteró que el gobierno capitalino respalda la lucha feminista

Previo a la movilización por
Previo a la movilización por el Día Internacional de las Mujeres, la jefa de Gobierno de la CDMX reiteró que el gobierno capitalino respalda la lucha feminista

Con la participación de 4 mil mujeres, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó en el Zócalo capitalino la formación del mensaje monumental “Siempre Vivas, Libres e Iguales #8M”, un acto simbólico que busca refrendar la continuidad de la lucha por los derechos de las mujeres.

