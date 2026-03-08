Marcha del 8 de marzo EN VIVO: ruta, calles cerradas y movilizaciones del 8M en México

Cómo el color morado se convirtió en símbolo del 8M En sus diferentes tonalidades, el púrpura ha trascendido como representación de la memoria histórica y la lucha por la equidad de género

El color morado refuerza su papel central en la conmemoración del 8 de marzo. Foto: (Infobae México)

Cada año, durante las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres en distintos países del mundo utilizan prendas, pañuelos, banderas y carteles de color morado. Este tono se ha convertido en uno de los símbolos más representativos del movimiento feminista y de la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.