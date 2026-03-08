México

Fue vinculado a proceso el conductor de moto por aplicación señalado por el feminicidio de Ana Karen Nute en el Edomex

Reportes indican que Daniel “N” pasará el menos tres meses tras las rejas, plazo dictado por el juez para la investigación complementaria

Un juez consideró suficientes los elementos que vinculan a Daniel "N" con la muerte de la joven localizada en Metepec. Crédito: Redes sociales y FGJEM

Daniel “N”, conductor de moto por aplicación señalado por el feminicidio de Ana Karen Nute en el Estado de México fue vinculado a proceso este domingo 8 de marzo de 2026, tras la continuación de su audiencia inicial.

Tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el juez habría considerado suficientes las pruebas que relacionan al imputado con el feminicidio de la joven estudiante de psicología que fue hallada sin vida el 1 de marzo de 2026 en un predio del poblado de San Miguel Totocuitlapilco, municipio de Metepec.

Reporteros y medios nacionales señalan que el juez habría dictado un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Daniel “N” podría enfrentar su proceso desde el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, debido a que fue el centro penitenciario que le asignaron desde el pasado 7 de marzo cuando le dictaron prisión preventiva oficiosa.

Cronología del caso

La investigación indica que Ana Karen Nute, de 19 años y estudiante de pedagogía en la UniverMilenium del centro de Toluca, solicitó un servicio de moto por aplicación la noche del 28 de febrero, tras salir de un fraccionamiento en San Antonio La Isla.

Las cámaras de seguridad captaron a la joven abordando una motocicleta azul sin placas que presuntamente conducía Daniel “N” cerca de las 11:15 de la noche.

Ficha de búsqueda de la joven asesinada. Crédito: FGJEM

Según reportes, la unidad utilizada no figuraba en el registro oficial de Didi, aplicación a través de la cual se solicitó el servicio, hecho que fue confirmado por la propia empresa.

La madre de Ana Karen Nute denunció su desaparición esa misma noche ante el Ministerio Público, lo que activó los protocolos de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue encontrado en Metepec, y el médico forense determinó que la causa de muerte fue edema cerebral secundario a asfixia por estrangulación.

Detención y declaraciones

La captura de Daniel “N” fue realizada por elementos de la fiscalía mexiquense en pasado 3 de marzo.

Infobae México reportó que, tras la identificación del conductor a través del sistema LERT (LEW Enforcement Portal) de Didi, agentes ministeriales localizaron al sujeto en su domicilio de Calimaya, municipio colindante con Metepec.

Durante su detención habría ofrecido dinero a los agentes, motivo por el que también se le investiga por cohecho.

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que la joven aboró la motoneta. (Captura de pantalla)

Tras su detención fue trasladado el penal de “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, donde presuntamente habría declarado que el día de los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol e intentó despojar a la joven de sus pertenencias, sin embargo, tras un forcejeo, la habría sometido sometió por la espalda.

El Código Penal del Estado de México establece una pena de entre 40 y 70 años de prisión para el delito de feminicidio.

La colaboración de la fiscalía mexiquense con la empresa de servicios de transporte habrían sido claves para la localización y ahora vinculación a proceso del presunto asesino de Ana Karen, además de la grabación de una cámara de seguridad que captó el momento en que la víctima habría viajado en la parte trasera de una moto, presuntamente con el hoy vinculado conduciéndola.

