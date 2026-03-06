Didi confirma que presunto feminicida de Ana Karen Nute recogió a la joven en una moto no registrada en la plataforma

(Infobae México)

La empresa Didi, por medio de su sistema LERT (LEW Eforment Portal), confirmó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex) que Daniel “N”, el presunto feminicida de Ana Karen Nute Téllez, sí estaba registrado en esa plataforma y fue quien atendió el servicio solicitado por la joven de 19 años de edad.

Sin embargo, aclaró, el día de los hechos el sujeto utilizó una motocicleta que no estaba dada de alta en el sistema.

Daniel N es llevado a Almoloya de Juárez

El pasado jueves, Daniel N fue trasladado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, a la prisión estatal de Almoloya de Juárez, acusado por el probable delito de feminicidio contra Ana Karen Nute Téllez.

El cuerpo de la joven, quien fue reportada como desaparecida, fue encontrado el domingo 1 de marzo sobre un predio del poblado de San Miguel Totocuitlapilco, en el municipio de Metepec.

De acuerdo con la declaración de Daniel “N” ante el Ministerio Público, cuando acudió a realizar el servicio solicitado por la joven, se encontraba bajo los efectos del alcohol. Expuso que, en un primer momento, intentó despojarla de sus pertenencias, por lo que Ana Karen intentó escapar. El presunto feminicida la habría alcanzado y sometido por la espalda.

El individuo la llevó hasta un árbol que se encontraba sobre la orilla de la carretera Tenango del Valle-Toluca, donde la asfixió.

El médico forense, según la FGJEdomex, determinó que la causa de muerte de Ana Karen fue un edema cerebral secundario a asfixia por estrangulación en su modalidad antebraquial.

Ana Karen solicitó el servicio para volver a su casa

La carpeta de investigación señaló que el pasado 28 de febrero, Ana Karen, de 19 años y estudiante de pedagogía en la universidad privada UniverMilenium, ubicada en el centro de Toluca, acudió a un fraccionamiento en el municipio de San Antonio La Isla, y de regreso a su domicilio, en Metepec, solicitó el servicio de Didi Moto.

Esa fue la última vez que su familia tuvo contacto con ella. Al no llegar a su casa, la madre de la joven acudió al Ministerio Público para denunciar el hecho y comenzar con su búsqueda.

Por medio de cámaras de seguridad se vio que alrededor de las 23:15 horas del 28 de febrero, una motocicleta color azul sin placas la recogió.

Daniel N fue detenido en su domicilio, ubicado en el municipio de Calimaya, colindante con San Antonio La Isla y Metepec. Al momento de su captura ofreció dinero a los policías ministeriales para que lo dejaran en libertad, por lo que se investiga por su probable participación en el delito de cohecho.

En caso de que sea hallado culpable, el sujeto podría enfrentar una pena de entre 40 y 70 años de prisión, conforme a lo establecido en el Código Penal vigente del Estado de México.