Dan prisión preventiva a Daniel “N”, conductor de taxi por aplicación acusado del feminicidio de Ana Karen en Edomex

El sujeto pidió la un plazo de 72 horas para que se defina su situación jurídica

Foto: FGJEM
Foto: FGJEM

Una jueza del Estado de México dictó prisión preventiva justificada en contra de Daniel “N”, acusado del feminicidio de Ana Karen Nute Téllez, joven que fue localizada muerta luego de solicitar un servicio de taxi por aplicación, la cual fue respondida por el sujeto.

En la audiencia inicial, realizada este sábado 7 de marzo en el juzgado de Almoloya de Juárez, el sujeto se reservó su derecho a declarar.

De acuerdo con reportes, la defensa del acusado solicitó un plazo de 72 horas para que se resuelva su situación jurídica, por lo que su audiencia continuará este domingo para determinar si será vinculado a proceso o no.

En tanto, la jueza ordenó la medida de prisión preventiva justificada en contra de Daniel “N”, quien permanecerá en el penal de Santiaguito del Estado de México.

Así fue la desaparición y feminicidio de Ana Karen Nute

Foto: FGJEM
Foto: FGJEM

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía del Edomex, el pasado 28 de febrero Ana Karen Nute asistió a un fraccionamiento en el municipio de San Antonio La Isla. Al despedirse y decidir regresar a su domicilio en Metepec, solicitó lo que parecía un viaje seguro a través de la aplicación de DiDi.

Poco después de las 11:00 horas, abordó una motocicleta azul sin placas de circulación, la cual arribó a la entrada del fraccionamiento para recoger a la joven como parte del servicio de taxi en la aplicación.

Ese fue el último contacto que su familia tuvo con ella. Al perder comunicación y notar su ausencia, el 1 de marzo su madre acudió ante las autoridades para denunciar la desaparición. Con la denuncia, se difundió una cédula de búsqueda y se activaron los protocolos de localización.

Las diligencias iniciales incluyeron entrevistas, revisión de videograbaciones y colaboración directa con la plataforma DiDi.

Así, se confirmó que Ana Karen había pedido un viaje mediante la aplicación, el cual fue asignado a Daniel “N”, conductor registrado en el sistema, aunque para ese servicio acudió en una motocicleta no autorizada por la compañía.

Una cámara de vigilancia captó
Una cámara de vigilancia captó el momento en el que la joven aboró la motoneta. (Captura de pantalla)

La investigación arrojó que, durante el trayecto —específicamente sobre la carretera Toluca-Tenango, en la comunidad de San Miguel Totocuitlapilco, Metepec—, la motocicleta se detuvo y Daniel “N” marcó el viaje como finalizado.

Tras las diligencias, se determinó que Daniel “N” habría intentado despojar de sus pertenencias a la joven, quien intentó alejarse de él.

Sin embargo, el sujeto le dio alcance, la sometió por la espalda y la trasladó contra su voluntad hasta llegar a un árbol, esto mientras la asfixiaba, lo que le provocó un edema cerebral secundario a asfixia mecánica por estrangulación, lo que le provocó la muerte.

(FGJEM)
(FGJEM)

El 3 de marzo, tras días de intensa búsqueda, elementos de la Fiscalía ubicaron el cuerpo Ana Karen en un predio ubicado en la carretera de Toluca-Tenango.

Posteriormente, Daniel “N” fue detenido en su domicilio ubicado en Calimaya por el delito de cohecho, debido a que intentó sobornar a los agentes para frenar las indagatorias. Tras los datos de prueba, se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por el feminicidio de la joven.

