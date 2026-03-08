En Ecatepec Nos Cuidamos Todas: Azucena Cisneros Coss lanza campaña para que mujeres que usen transporte público puedan denunciar casos de acoso en Ecatepec

La Presidenta Municipal de Ecatepec lanzó campaña para proteger a las mujeres en el transporte público. (X/@VientoInforma)

La reducción de los delitos contra las mujeres en Ecatepec se ha reflejado en las estadísticas más recientes, esto según la administración encabezada por Azucena Cisneros Coss, Presidenta Municipal de Ecatepec.

Cisneros, presume haber impulsado nuevas estrategias para atender una de las principales preocupaciones de las habitantes: la seguridad en el transporte público.

Nuevas medidas de seguridad en transporte y políticas públicas para mujeres

La campaña “En Ecatepec nos Cuidamos Todas” busca ofrecer herramientas directas a las mujeres para enfrentar el acoso y la violencia de género en el municipio.

Esta iniciativa incluye la instalación de códigos QR en las unidades de transporte público, que permiten a las usuarias denunciar situaciones de riesgo de manera rápida y sencilla.

La alcaldesa Cisneros Coss presentó estas acciones en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Allí, subrayó que por primera vez en Ecatepec se prioriza el transporte seguro para las mujeres, abordando un problema que por años ha generado miedo y restricción de movilidad para miles de usuarias.

En palabras de la presidenta municipal, muchas mujeres han experimentado acoso durante sus trayectos diarios. Con la introducción de los códigos QR de la Red Violeta, ahora pueden reportar de inmediato cualquier incidente.

Esta innovación tecnológica se suma a una estrategia integral de seguridad respaldada por la Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

Azucena ya había presentado previamente patrullajes como parte del Operativo Navidad Segura. Crédito: Facebook: Azucena Cisneros Coss

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ecatepec supuestamente logró una reducción significativa en varios delitos contra las mujeres comparado con el 2022, lo que habría permitido que el municipio saliera del top 10 nacional en feminicidios.

Además del transporte seguro, el gobierno municipal ha implementado la Red Violeta, con más de 58 mil mujeres registradas, distribuyó 3.400 Puntos Violeta y brindó apoyo a mil madres adolescentes a través de programas específicos.

Estas acciones buscan consolidar una red de apoyo y prevención para las mujeres en todo el municipio.

Durante la presentación, Azucena Cisneros reconoció el papel que han ejercido las mujeres en la historia nacional, desde las luchas por la independencia y la revolución hasta la actualidad, destacando figuras como la Gobernadora Delfina Gómez y la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ellas son la prueba de que llegamos todas. Y de que no nos vamos a ir. Porque cuando las mujeres estamos al frente. ¡El cambio se siente!”, afirmó la alcaldesa.

Cisneros elogió a la Presidenta Sheinbaum. (Facebook/AzucenaCisnerosC)

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género, Claudia Castello Rebollar, recordó que el 8 de marzo es una fecha para alzar la voz contra la violencia, la discriminación y las desigualdades que persisten en la sociedad.

El municipio de Ecatepec continúa implementando programas que buscan transformar la experiencia diaria de sus habitantes, especialmente de las mujeres que utilizan el transporte público.

Puntos destacados:

Ecatepec implementó códigos QR en transporte público para denunciar acoso y violencia de género.

La campaña “En Ecatepec nos Cuidamos Todas” fue presentada antes del 8 de marzo.

Más de 58 mil mujeres se habrían inscrito en la Red Violeta y se distribuyeron 3.400 Puntos Violeta.

El gobierno local cuenta con el apoyo de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Municipal para fortalecer la seguridad.

Autoridades locales resaltan el papel histórico y actual de las mujeres en México.