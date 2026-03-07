Cae “El Marce”, líder de la organización social ULIDEPS, vinculada con extorsiones y secuestros en Edomex

Foto: Especial

Marcelino “N”, alias “El Marce”, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Marina (Semar) al ser identificado como objetivo prioritario generador de violencia en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

El sujeto fue localizado en inmediaciones del Fraccionamiento Las Américas, en una acción en la que participaron elementos de la Fuerza de Tarea Marina, del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y de la Policía Metropolitana de Ecatepec, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de Delitos de Materia de Secuestro.

“El Marce” es identificado por las autoridades como presunto líder de la organización delictiva denominada Unión de Líderes Independientes para los Problemas Sociales (ILIDEPS), un grupo vinculado a actividades de extorsión y secuestro exprés en la zona.

El sujeto también es considerado objetivo generador de violencia en Ecatepec, quien de acuerdo con las autoridades mantiene vínculos con Guillermo Fragoso Báez, líder de la organización Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), señalada por dedicarse al despojo en al menos ocho municipios de la entidad mexiquense.

Guillermo Fragoso Báez, líder de la USON, se encuentra prófugo de la justicia. Foto: Especial

Durante su detención, las autoridades le aseguraron a “El Marce” drogas, armamento y equipo táctico:

2 cargadores abastecidos calibre 5.56 x 45 mm.

57 cartucho útiles calibre 5.56 x 45 mm.

7 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm.

Aproximadamente 1.5 kilogramos de sustancia sólida cristalina con características similares al cristal .

Una báscula gramera.

2 teléfonos celulares.

Una pechera táctica color verde olivo.

Diversas tarjetas presuntamente utilizadas para cobro de préstamos tipo “gota a gota” .

Stickers de grupos de choque identificados en la zona de Ecatepec.

Una cartera con diversas tarjetas bancarias e identificaciones personales.

Luego de su detención, el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) junto con los objetos asegurados, donde se determinará su situación jurídica.

Cae líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción ilegal de agua

Cabe señalar que un hecho reciente en contra de sindicatos sociales presuntamente vinculados con actividades delictivas se registró en noviembre de 2025, con la detención de un líder y un integrante relacionados con el huachicol de agua en la entidad mexiquense.

El operativo conocido como Operación Caudal en el Estado de México llevó a la detención de Juan “N”, líder de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM), y de Guillermo “N”, miembro destacado del Sindicato 22 de Octubre, quienes enfrentan acusaciones por su participación en la extracción y comercio ilegal de agua.

Ambos fueron señalados por su presunta participación en la extracción, distribución y comercio ilegal de agua. Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que, con estas recientes acciones, se han detenido a tres objetivos prioritarios, así como a otras siete personas presuntamente vinculadas con la red responsable de la extracción y venta ilícita de agua, en el marco del mismo operativo.

La aprehensión de Juan “N”, identificado no solo como líder de la FITTAM sino también como vocero de Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX), se consideró prioritaria en la Operación Caudal.

De acuerdo con la Fiscalía, el dirigente ofrecía representación a sus afiliados en trámites relacionados con inmuebles irregulares y gestionaba asuntos como el pago de predial, agua y licencias de uso de suelo, todo bajo condiciones “especiales” que favorecían intereses fuera de la ley.

Según las autoridades, su control sobre el mercado ilegal de abasto de agua se ejercía principalmente en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, donde empleaba pipas manejadas por miembros de su organización.

Autoridades relacionaron a diversos grupos vinculados al CO con el huachicol de agua en el Edomex (FGJEM)

Las investigaciones detallan que Juan “N” habría coaccionado a propietarios de purificadoras de agua para que adquirieran el producto únicamente a través de su red, consolidando su dominio sobre el mercado negro.

Se le atribuye además haber sido uno de los principales organizadores de las protestas y bloqueos del 27 de octubre, cuyo fin era desacreditar la Operación Caudal y proteger las fuentes de financiamiento criminal que se beneficiaban del robo y la venta clandestina de agua potable.

Durante la captura, que ocurrió en Nezahualcóyotl, las autoridades aseguraron armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, cargadores y bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana.

La segunda detención fue la de Guillermo “N”, quien figura como uno de los principales miembros del Sindicato 22 de Octubre.

Según la Fiscalía, está relacionado no solo con el huachicol de agua —en el que intervenía redes oficiales, realizaba conexiones ilegales y gestionaba la venta del recurso por medio de pipas—, sino también con delitos de secuestro, extorsión, despojo, robo con violencia, narcomenudeo y disparo de armas de fuego.

La detención de Guillermo “N” se realizó en Ecatepec, en cumplimiento de una orden de aprehensión por extorsión. Tras ser capturado, fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición judicial.