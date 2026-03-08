“Cada mujer violentada es una herida en la sociedad”: Iglesia de México emite mensaje por el Día Internacional de la Mujer

Crédito: Infobae México

La Conferencia del Episcopado Mexicano, o también conocida como Iglesia de México, expresó su respeto, cercanía y gratitud a las mujeres de la República mexicana.

Esto, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en un video difundido desde su cuenta oficial en la plataforma ‘X’, dijeron: “Reconocemos su papel fundamental en la familia, en la sociedad, en la vida de la Iglesia. Su generosidad, su trabajo y su testimonio sostienen la vida de nuestro pueblo”.

Asimismo, el Episcopado destacó que observan “con dolor” una realidad en el país, la violencia contra las mujeres, donde miles de personas “han sido víctimas de violencia, dejando a sus familias en una angustia que parece no tener fin”.

La comunidad eclesiástica señaló que ante este panorama violento, no puede permanecer indiferente, pues “cada mujer violentada es una herida profunda en el corazón de nuestra sociedad”.

“La violencia contra la mujer es una cobarde degradación”

La Iglesia de México, recordó al Papa Francisco, quien decía en Amoris Laetitia: “La violencia contra la mujer es una cobarde degradación de toda la sociedad.”

De acuerdo con el Episcopado, levantan su voz para “afirmar con claridad que toda mujer posee una dignidad sagrada”, aseguran que esto se debe a que “ha sido creada a imagen y semejanza de Dios”.

“Que nadie se acostumbre a la violencia, que nadie cierre los ojos ante el dolor de tantas madres, hijas, hermanas que claman por justicia y paz”, expresaron.

Ante esto, compartieron que este 8 de marzo encomendarán a todas las mujeres mexicanas a María, “madre amorosa, que consuele a quienes viven el dolor, fortalezca a las mujeres que sufren violencia y nos ayude a construir una sociedad donde cada mujer sea respetada, protegida y valorada”.

Finalmente, en su mensaje piden que, bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe, quien es cercana al pueblo de México, en el país “aprendamos a reconocer y defender siempre la dignidad de cada mujer y a construir un país donde la vida, la justicia y la paz florezcan para todos”.

ONU señala desafíos persistentes para mujeres a pesar de avances en México

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un llamado urgente a adoptar medidas para acelerar la igualdad de género, subrayando que, según sus estimaciones, al ritmo actual el cierre de la brecha entre mujeres y hombres podría tardar cerca de 300 años, mientras que México figura como uno de los países de América Latina con logros relevantes, aunque persisten rezagos graves en el acceso a derechos y la garantía de justicia para todas.

La evaluación del organismo internacional reconoce a México como uno de los países latinoamericanos con avances sostenidos en materia de género. Destaca la elección de la primera presidenta del país, la instauración de la paridad en los poderes legislativos federales y estatales, la existencia de trece estados gobernados por mujeres y la aprobación de reformas constitucionales que aseguran la igualdad sustantiva, la igualdad salarial y el derecho a una vida libre de violencia.

A pesar de estos logros, ONU Mujeres identifica fallas críticas en la protección real de los derechos. Solo 13,1% de las mujeres que han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja acudieron a presentar una denuncia. Entre los principales obstáculos se encuentran el temor, la falta de confianza en las instituciones y la impunidad.