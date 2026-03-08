“El género no importa, importan las habilidades”, asegura Mariel Sánchez, la primera instructora de vuelo que conquistó su sueño en la Marina

La Secretaría de Marina impulsa la igualdad de género y ofrece oportunidades de formación para mujeres pilotos aeronavales en México. | (Crédito: Jesús Áviles, Meray Nuñez/Infobae México)

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, conversamos con la primera instructora de vuelo en los últimos cien años en la historia de la Aviación Naval en México; se trata de la teniente de navío ANPA, Mariel Sánchez.

Mariel Sánchez, hace treinta años, era una niña que desde entonces soñaba con volar por los cielos de México: “Cuando era pequeña, sentía la inquietud: ¿cómo vuela un avión? Me llamaban mucho la atención los aviones; «yo quería estar ahí algún día»”.

Sánchez quería cumplir su sueño de volar, así que, enfocada en ello, cuando tenía 18 años y cursaba la preparatoria, decidió buscar opciones para dedicarse a profesionalizar su sueño. Ahí se encontró con una dificultad: para pilotar un avión se necesita preparación y la oferta educativa era exhibida principalmente por escuelas privadas.

Decidida a volar, investigó y descubrió la labor que desempeñan los pilotos aeronavales de la Armada de México en beneficio de la ciudadanía:

“Me maravillé con todas las operaciones que hacen por el país; ahí me entra la inquietud y dije: «Mi sueño es volar, pero quiero volar con un propósito»”.

La teniente Mariel Sánchez señaló en entrevista para Infobae México la importancia de la presencia femenina en la Marina, además de compartir algunas de sus experiencias en la organización. (Infobae México/Jenifer Nava)

A partir de esta motivación, la teniente ingresó a la Secretaría de Marina, donde se preparó durante años para poder pilotar una aeronave; la cual inició en la Heroica Escuela Naval Militar, en Veracruz, donde durante tres años cursó asignaturas teóricas.

Posteriormente, los cadetes se trasladan a la Escuela de Aviación Naval, en La Paz, Baja California Sur, donde aplicó esos conocimientos en prácticas de vuelo.

Mujeres en la aviación naval: avances que abren camino

La participación de las mujeres en la aviación naval en México se remonta a 1998, cuando la primera mujer se especializó como piloto aeronaval. Dieciocho años después, en 2016, egresaron las primeras siete mujeres de la carrera de Aeronáutica Naval; posteriormente, en 2019, se conformó la primera tripulación femenina en una aeronave de ambulancia aérea y, en 2022, se graduaron las primeras dos helicopteristas.

Este avance también se ha reflejado en otras ramas de las Fuerzas Armadas. En la Fuerza Aérea Mexicana, por ejemplo, en 2015 la cadete Andrea Cruz hizo historia al convertirse en la primera mujer piloto en realizar su primer vuelo dentro del Ejército.

Hoy, además de Mariel Sánchez, ya son dos instructoras de vuelo en la Escuela de Aviación Naval: “Somos dos mujeres instructoras, estamos trabajando en conjunto con nuestros compañeros masculinos y estamos procurando que todos los pilotos que están en formación se gradúen siendo excelentes, para que estén listos y preparados para desempeñarse en la Secretaría de Marina".

Actualmente, 39 mujeres forman parte de las tripulaciones o de la formación de futuros pilotos, y nueve guardiamarinas se encuentran en proceso de preparación.

“Las capacidades no las determina el género”, subrayó la teniente, al destacar que dentro de la dependencia se promueve la equidad y las mismas oportunidades para hombres y mujeres.

Equidad y apoyo institucional

Sánchez narró que los entrenamientos podían ser difíciles debido a la alta resistencia que requieren, aunque esto no ha sido una limitación dentro de la institución por razones de género; sin embargo, destacó que entre compañeras, se motivaban a continuar.

Puntualizó que la Secretaría de Marina impulsa políticas de igualdad y cuenta con apoyos como licencias de maternidad y paternidad, así como espacios de lactancia; esto, narró la teniente, se debe a que

“Uno de los valores que más cuida la institución es mantener unidad a la familia naval” a través de estos espacios y apoyos; “es una forma de cuidar al personal y de oportunidades para que nosotras podamos desempeñarnos tanto en nuestra vida personal, profesional y servir a México de la forma más adecuada”.

Para la instructora de vuelo aeronaval, el 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, representa una gran responsabilidad porque: “Hay muchas niñas que tienen el mismo sueño, de integrarse a las Fuerzas Armadas”; además, destacó que para ella “es un enorme orgullo el ser mujer y estar dentro de las Fuerzas Armadas al servicio de la nación”.

“Vuelen con propósito”

A las niñas y jóvenes que sueñan con surcar los cielos de México, la primera instructora de vuelo de la Aviación Naval les envió un mensaje:

“Estuve de ese lado y no hay ninguna limitación. En la Secretaría de Marina volamos con un propósito: servir a México. Que se animen a ingresar a los planteles educativos navales y que, además de cumplir su sueño, vuelen con propósito”.

En entrevista la teniente habló de su experiencia en la Marina. (Jenifer Nava/Infobae)