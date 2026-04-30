México

Jóvenes de 20 a 35 años: así pueden obtener un crédito accesible de Infonavit y Vivienda para el Bienestar en 2026

Para aprovechar el programa debes comprobar relación laboral vigente, antigüedad de seis meses y estar afiliado al Infonavit

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La iniciativa forma parte del proyecto de Vivienda para el Bienestar que arrancó en 2025, impulsado por el gobierno federal y se mantiene vigente en la actualidad (Imagen ilustrativa Infobae)
La iniciativa forma parte del proyecto de Vivienda para el Bienestar que arrancó en 2025, impulsado por el gobierno federal y se mantiene vigente en la actualidad (Imagen ilustrativa Infobae)

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene el programa de crédito hipotecario dirigido a jóvenes de 20 a 35 años, con el objetivo de ofrecer condiciones accesibles para la adquisición de su casa propia.

La iniciativa forma parte del proyecto de Vivienda para el Bienestar que arrancó en 2025, impulsado por el gobierno federal y se mantiene vigente en la actualidad,

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El programa busca atender a un sector tradicionalmente rezagado en el acceso a financiamiento habitacional.

El programa contempla créditos para la compra de casas nuevas o usadas, con mensualidades accesibles y requisitos adaptados a la realidad laboral de los jóvenes.

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Según el anuncio oficial, los beneficiarios podrán acceder a mensualidades bajas y adquirir propiedades con una superficie mínima de 60 metros cuadrados, lo que responde a las necesidades de quienes buscan su primer patrimonio.

Características del programa y requisitos para acceder

Generación Z - jóvenes - trabajo - empresas - tecnología - 15 de febrero
Además, se requiere una antigüedad mínima de seis meses en el empleo actual y que el solicitante no haya ejercido un crédito anterior con el instituto. (Imagen ilustrativa Infobae)

El esquema está dirigido a personas de entre 20 y 35 años de edad, que cuenten con una relación laboral vigente y estén afiliados al Infonavit.

Además, se requiere una antigüedad mínima de seis meses en el empleo actual y que el solicitante no haya ejercido un crédito anterior con el instituto.

La iniciativa tiene cobertura nacional y está enfocada principalmente en facilitar el acceso a la vivienda a quienes aún no cuentan con propiedad a su nombre.

Entre los requisitos específicos, se destaca la necesidad de comprobar ingresos y cumplir con la precalificación establecida por Infonavit.

El programa da prioridad a jóvenes con ingresos bajos y medios, permitiendo que un mayor número de trabajadores accedan a financiamiento sin restricciones excesivas.

Una empleada de Infonavit vestida de azul asiste a un hombre y una mujer jóvenes que firman documentos en una mesa dentro de un edificio residencial
Los requisitos son: Tener entre 20 y 35 años de edad. Contar con relación laboral vigente y estar afiliado al Infonavit. Antigüedad mínima de seis meses en el empleo actual. No haber ejercido un crédito Infonavit previamente. Comprobar ingresos y cumplir con la precalificación del instituto. (Infonavit)

Requisitos para solicitar el crédito:

CABAPROP - Solo para uso de InHouse
El programa de Vivienda para el Bienestar prevé el acompañamiento de asesores en los Centros de Servicio Infonavit (CESI), donde los interesados pueden recibir orientación personalizada sobre el proceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

  • Tener entre 20 y 35 años de edad.
  • Contar con relación laboral vigente y estar afiliado al Infonavit.
  • Antigüedad mínima de seis meses en el empleo actual.
  • No haber ejercido un crédito Infonavit previamente.
  • Comprobar ingresos y cumplir con la precalificación del instituto.
  • No poseer otra propiedad a nombre propio.
  • Seleccionar una vivienda de al menos 60 metros cuadrados.

El programa de Vivienda para el Bienestar prevé el acompañamiento de asesores en los Centros de Servicio Infonavit (CESI), donde los interesados pueden recibir orientación personalizada sobre el proceso, los documentos requeridos y las opciones de vivienda disponibles.

Beneficios y ventajas del esquema para jóvenes

El mayor peso juvenil en la demanda inmobiliaria se explica por su deseo de independencia y por ver la vivienda como una inversión a largo plazo
Además, el monto máximo de financiamiento se ajusta al salario y capacidad de pago, permitiendo adquirir viviendas dignas y seguras en distintas regiones del país. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las condiciones del crédito contemplan mensualidades diseñadas para no superar el 30 % del ingreso mensual del beneficiario, lo que contribuye a la sostenibilidad financiera de los solicitantes.

Además, el monto máximo de financiamiento se ajusta al salario y capacidad de pago, permitiendo adquirir viviendas dignas y seguras en distintas regiones del país.

El enfoque en la primera vivienda y la posibilidad de elegir entre casas nuevas o usadas son elementos centrales del programa.

El Infonavit subrayó que la medida busca reducir la brecha habitacional entre los jóvenes y promover el acceso a un patrimonio propio desde etapas tempranas de la vida laboral.

Procedimiento para iniciar el trámite

Para solicitar el crédito, los interesados deben acudir a un Centro de Servicio Infonavit o ingresar a la plataforma digital del instituto, donde podrán iniciar el proceso de precalificación y recibir asesoría sobre los pasos a seguir. El acompañamiento se extiende durante todo el procedimiento, desde la selección de la vivienda hasta la formalización del crédito y la entrega de la propiedad.

Paso a paso para tramitar el crédito:

  • Reunir la documentación necesaria: Identificación oficial, comprobante de ingresos y comprobante de domicilio.
  • Acudir a un Centro de Servicio Infonavit (CESI) o ingresar al portal digital para solicitar orientación y precalificación.
  • Completar la precalificación, proporcionando información laboral y financiera.
  • Seleccionar la vivienda que cumpla con los requisitos del programa (mínimo 60 metros cuadrados).
  • Presentar la documentación requerida y formalizar la solicitud del crédito.
  • Recibir acompañamiento durante el proceso de verificación y aprobación.
  • Firmar el contrato y concretar la entrega de la propiedad.

El programa ya se encuentra disponible y forma parte de los esfuerzos de Infonavit y el gobierno federal por ampliar las oportunidades de vivienda para la juventud mexicana, bajo esquemas accesibles y adaptados a las condiciones del mercado laboral actual.

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