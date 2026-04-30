Cumple 70 años el rascacielos que nació donde Moctezuma tenía su zoológico y que ningún sismo ha podido tumbar

El rascacielos resistió sin daños los sismos de 1957, 1985 y 2017, consolidando su reputación como estructura antisísmica. EFE/ Carlos Ramírez

En el centro de la Ciudad de México, la Torre Latinoamericana cumple 70 años como referente de la resistencia sísmica y testimonio de la capacidad de la ingeniería nacional para crear estructuras que protegen vidas.

Según la Universidad de las Américas y el Caribe, en las 7 décadas transcurridas desde su inauguración, el edificio de 44 pisos ha resistido los tres sismos más destructivos de la capital —en 1957, 1985 y 2017—, sin afectaciones.

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En el sismo de 1985 con magnitud de 8.1 grados, la torre resultó ilesa y fue usada como refugio por la población del área afectada. En el temblor de 1957, de 7.9 grados, el rascacielos mostró que su diseño estructural era efectivo. En 2017, durante el evento de 7.1 grados, el inmueble se mantuvo estable.

El diseño estructural pensado desde el subsuelo

La Torre Latinoamericana ostentó el título de rascacielos más alto de América Latina gracias a sus 182 metros de altura. (Archivo Infohbae)

La construcción, iniciada en 1948 a cargo del arquitecto Augusto H. Álvarez y el ingeniero Leonardo Zeevaert, enfrentó el reto del suelo blando del antiguo lago de Texcoco.

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Zeevaert dirigió estudios avanzados de mecánica de suelos y concluyó que la estabilidad solo se lograría con una cimentación profunda. Se instalaron pilotes de fricción a más de 30 metros de profundidad para transferir el peso a capas firmes y distribuir las cargas, evitando asentamientos diferenciales que pudieran dañar la estructura.

El sistema mixto de acero y vidrio ofreció flexibilidad ante sismos y una imagen moderna. El núcleo rígido, el marco perimetral y losas de gran espesor en el sótano distribuyen eficientemente las fuerzas sísmicas y de viento.

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Esta combinación técnica permitió al edificio alcanzar 182 metros de altura y ostentar el título de rascacielos más alto de América Latina desde su inauguración el 30 de abril de 1956 hasta 1979, cuando concluyó la construcción del World Trade Center Ciudad de México, de 210 metros.

Antes de que se construyera la Torre Latinoamericana la región fue zoológico de Moctezuma

El pasado prehispánico del terreno se evidencia con hallazgos arqueológicos relacionados al zoológico de Moctezuma bajo los cimientos de la torre. (Cuartoscuro)

De acuerdo con información del Mirador Torre Latino, el rascacielos se alzó justo donde durante tres siglos estuvo el Convento de San Francisco, el más grande de la Nueva España, que albergó una célebre biblioteca y una huerta irrigada con agua traída desde Chapultepec.

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Antes del convento y del fenómeno inmobiliario moderno, la zona correspondía al zoológico del tlatoani Moctezuma. El reciento acogía animales de ambientes naturales distintos y empleaba a 300 personas para su manutención. Durante la excavación de la Torre Latinoamericana se hallaron utensilios de barro y piedra utilizados en esa época.

Torre Rise en Monterrey busca obtener el título del rascacielos más alto de Latinoamérica

La Torre Rise se consolidará como el rascacielos más alto de América Latina con 484 metros de altura en Monterrey. (Foto referencial: FB:@voluptuariamty)

La Torre Rise en Monterrey, Nuevo León, se convertirá en el rascacielos más alto de América Latina con una altura proyectada de hasta 484 metros.

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El proyecto, ubicado en la colonia Obispado sobre la avenida Constitución y frente al río Santa Catarina, prevé una inversión superior a 350 millones de dólares, una cifra que lo coloca entre los desarrollos privados más grandes impulsados recientemente en México. Con la construcción iniciada en 2023 y la inauguración programada para el verano de 2026.

La torre contará con 99 niveles y un diseño de uso mixto, combinando residencias, oficinas, hotel, comercios y áreas de ocio para cerca de 8 mil metros cuadrados de servicios y amenidades.

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