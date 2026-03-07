México

Fuerte golpe a Los Viagras en Michoacán

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar) desplegaron acciones coordinadas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, logrando el aseguramiento de droga, armamento, vehículos y equipo táctico

Foto: Marina
Foto: Marina

En una serie de operativos realizados en Michoacán, elementos de infantería de la Armada de México (Semar) desplegaron acciones coordinadas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, logrando el aseguramiento de droga, armamento, vehículos y equipo táctico en distintos puntos de la entidad. Las intervenciones, ejecutadas en los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga y La Huacana, respondieron a trabajos de vigilancia en zonas donde se ha identificado una alta incidencia delictiva.

Durante los recorridos, el personal naval detuvo a siete personas vinculadas presuntamente con actividades ilícitas. De acuerdo con información oficial, a los detenidos se les identifica como probables responsables de delitos relacionados con el narcotráfico y la portación de armas de fuego. Las operaciones permitieron el decomiso de dos vehículos y trece motocicletas, estas últimas con reporte de robo vigente.

Las autoridades aseguraron ocho armas de fuego, dos chalecos tácticos, treinta y ocho cargadores y 577 cartuchos útiles, además de equipo logístico utilizado habitualmente por agrupaciones delictivas en la región de Tierra Caliente. La evidencia recabada, tanto en materia de armamento como de vehículos, será analizada para determinar su procedencia y posible uso en hechos delictivos recientes.

En el ámbito de los estupefacientes, los marinos decomisaron ocho dosis de una sustancia granulada blanca con características similares a la metanfetamina y siete gramos de hierba seca, presuntamente marihuana. El material asegurado, junto con el equipo táctico y los vehículos, quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

(FOTO: X:@SSeguridad_Mich)
(FOTO: X:@SSeguridad_Mich)

Investigaciones iniciales apuntan a que los objetos y sustancias confiscadas tendrían vínculo con integrantes del grupo criminal identificado como “Los Viagras”, organización que mantiene presencia en la región y que ha sido asociada con actividades de tráfico de drogas, robo de vehículos y otros delitos de alto impacto. La información recabada será incorporada a las carpetas de investigación abiertas para determinar la extensión de las operaciones de este grupo en los municipios implicados.

Las personas detenidas, así como los bienes asegurados, fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para que se realicen las diligencias legales y se esclarezcan las responsabilidades conforme al procedimiento judicial vigente. Las autoridades permanecen en alerta frente a posibles reacciones o movimientos de grupos delincuenciales en la zona.

La Armada de México, a través de sus despliegues, ha reforzado la presencia de fuerzas federales en áreas donde se han reportado incidentes recientes relacionados con la delincuencia organizada. Los recorridos de vigilancia se mantienen activos, con patrullajes y operativos sorpresa que buscan inhibir actividades ilícitas y garantizar condiciones de seguridad para la población local.

(FOTO: X:@SSeguridad_Mich)
(FOTO: X:@SSeguridad_Mich)

Los recientes aseguramientos representan un golpe a la logística operativa de grupos criminales que actúan en el occidente del país. La incautación de armamento, drogas y vehículos se suma a los esfuerzos coordinados para debilitar las estructuras de organizaciones como “Los Viagras” en la región de Tierra Caliente.

Las investigaciones continúan para identificar a otros posibles implicados y rastrear el origen de los objetos confiscados. Las acciones de seguridad en Michoacán forman parte de una estrategia integral implementada por la autoridad federal para contener la expansión de células delictivas y reducir la violencia en la entidad.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita ubicar puntos de riesgo o actividades sospechosas, reforzando así la labor de vigilancia de las fuerzas federales en los municipios afectados.

Puntos clave:

  • Siete personas fueron detenidas durante operativos de la Armada de México en Lázaro Cárdenas, Arteaga y La Huacana, Michoacán.
  • Se aseguraron armas, cargadores, cartuchos útiles, vehículos, motocicletas y drogas vinculadas con actividades delictivas de “Los Viagras”.
  • Los objetos y personas asegurados quedaron a disposición de las autoridades para integrar las investigaciones correspondientes.

