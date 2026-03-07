Familia de Gonzalo Hevia Baillères ya habría conocido a Emma Watson tras supuesto rechazo a Belinda

Emma Watson fue presentada oficialmente ante los padres del empresario mexicano, intensificando las versiones sobre su relación sentimental. (RS)

Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson han intensificado el seguimiento mediático tras ser captados juntos en distintos escenarios.

Aunando a ello, recientemente se dio a conocer que la estrella de Hollywood ya habría sido presentada formalmente ante los padres del empresario mexicano, lo que ha elevado la atención en su supuesta relación sentimental.

El primer encuentro entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères habría tenido lugar en diciembre de 2025 en una estación de esquí en los Alpes franceses. (REUTERS/Henry Nicholls)

El supuesto acercamiento entre Emma Watson y la familia Baillères

De acuerdo con la revista Quién, el primer acercamiento entre la actriz estadounidense y el heredero de Palacio de Hierro ocurrió en diciembre de 2025, en la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses.

Posteriormente, diversas imágenes confirmaron encuentros en aeropuertos y restaurantes privados, lo que intensificó el interés mediático. En medio del debate público, una fuente citada por Daily Mail aseguró que Watson ya conoció a la familia del empresario.

“Considerado ampliamente como uno de los solteros más codiciados de México, Gonzalo ahora parece estar profundamente enamorado y, según se informa, toma en serio su relación con Emma, habiéndola presentado ya a sus padres”, subrayó la fuente al medio.

La familia Baillères, conocida por su reserva sobre la vida privada, cobra protagonismo ante el supuesto romance de Gonzalo Hevia y la actriz estadounidense. (Anayeli Tapia/Infobae)

Cabe mencionar que este gesto es habitual en entornos de alta exposición y suele interpretarse como un paso clave hacia la consolidación de la pareja. Además, la familia Baillères, encabezada por Teresa Baillères Gual, ha sido históricamente reservada respecto a la vida sentimental de sus integrantes.

El historial sentimental y empresarial de Gonzalo Hevia Baillères

Además de su pertenencia al grupo fundador de Grupo Bal, Hevia Baillères destaca por su perfil empresarial propio. Es CEO y fundador de HBeyond, con proyectos tecnológicos en inteligencia artificial y logística, y presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México.

A lo largo de su trayectoria, su vida personal ha estado vinculada a figuras del espectáculo, principalmente con Belinda, cantante y actriz, con la que se dice tuvo una relación que terminó en 2024 y cuya ruptura habría inspirado la canción “Heterocromía”.

La razón por la que se relaciona al empresario con el sencillo son los versos que hablan sobre las diferencias de clase y sus rasgos físicos: “Me engañaste con tu heterocromía/Dos personas, una misma fisonomía”.

El empresario mexicano fue previamente relacionado sentimentalmente con la cantante Belinda, inspirando presuntamente la canción 'Heterocromía'. (RS)

Pese a que la alusión a la condición ocular de Hevia Baillères ha reforzado la interpretación de que la canción está inspirada en él, Belinda nunca lo ha confirmado públicamente, aunque admitió que está dedicada a una expareja.

Reacciones públicas ante el nuevo romance de Gonzalo Hevia

El surgimiento del supuesto capítulo sentimental de Gonzalo Hevia Baillères ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde se contrastan las reacciones familiares ante la actual y la anterior pareja del empresario.

Mientras tanto, la canción “Heterocromía” sigue en tendencia y genera debate sobre las referencias a privilegios y desigualdad. Hasta ahora, ninguno de los involucrados han realizado declaraciones públicas, lo que mantiene el hermetismo que caracteriza a la familia del empresario.