Difunden video de la ex del vocalista de Los Recoditos autolesionándose previo a denunciarlo por violencia

Videos difundidos muestran a la ex pareja de Rafael González autolesionándose, lo que complica la acusación de violencia doméstica. (RS)

El caso de Rafael González García, vocalista de Los Recoditos, y su ex pareja, ha dado un giro inesperado tras la aparición de videos donde se observa a la mujer autolesionándose.

Las grabaciones, difundidas por la cuenta Instagram de Chamonic, han ofrecido una perspectiva distinta en medio de la acusación pública de violencia doméstica contra el cantante.

La especialista en temas de farándula compartió que familiares de la ex pareja, quien no es la esposa de González, le hicieron llegar los videos con la intención de mostrar otra faceta de la historia.

Según el relato publicado en la cuenta, los allegados afirmaron que no se trataría de un hecho aislado, ya que existen varias grabaciones en las que la mujer aparenta autoinfligirse heridas y sus propios hijos serían testigos y quienes documentan esas escenas.

En dichas grabaciones, ella menciona que el cantante la acuchilló, aunque los familiares insisten en que fue ella misma quien se provocó la lesión.

La denuncia de Fernanda Redondo, ex pareja de Rafa González

El caso tomó notoriedad luego de que la ex pareja del cantante, Fernanda Redondo, denunciara en TikTok haber sido víctima de agresión física y psicológica.

La chica mostró heridas que le habría causado el cantante con un cuchillo frente a sus hijos. La acusación provocó la suspensión temporal del vocalista mientras avanzan las investigaciones.

“Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa. Él me agredió delante de mis hijos”, relató Redondo.

Familiares aportan grabaciones que documentan supuestas autolesiones de la mujer frente a sus hijos, según revelaciones en redes sociales. (Captura de pantalla)

Asimismo, aseguró haber vivido 12 años de violencia, durante los cuales denunció haber recibido presiones para no proceder legalmente, con la advertencia de que “la empresa lo respalda” y que el cantante cuenta con conexiones políticas.

Las autoridades de Sinaloa recomendaron a la mujer acudir a la Procuraduría para formalizar la denuncia, pero solo le permitieron hacerlo al día siguiente.

Mientras tanto, el vocalista habría abandonado el domicilio con los documentos e identificaciones de su expareja.

Posicionamiento de Rafael González y Los Recoditos

En respuesta a las acusaciones, Rafael González negó en su cuenta de Instagram haber cometido violencia y se declaró víctima de difamación.

“Estos días han sido muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta”, afirmó.

El cantante anunció su retiro temporal de la agrupación para enfocarse en su defensa y confió en que la verdad saldrá a la luz durante el proceso judicial.

Rafael González, vocalista de Los Recoditos, rompió el silencio sobre las acusaciones de violencia que hizo su esposa y aseguró que "quien realmente me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer". (Instagram: rafarecoditos)

Por su parte, Los Recoditos emitieron un comunicado ratificando su política de cero tolerancia hacia cualquier forma de violencia y confirmaron la suspensión de González, en común acuerdo, hasta que las autoridades esclarezcan los hechos.

De igual forma, el grupo pidió prudencia mientras se desarrolla la investigación y solicitó comprensión tanto al público como a los medios.