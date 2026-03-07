Cómo hacer figuritas de pescado tipo nuggets en casa: receta fácil y saludable

Figuritas de pescado. Foto: (Gemini IA)

Las figuritas de pescado tipo nuggets se han convertido en una opción popular para quienes buscan una comida rápida y práctica. Sin embargo, muchas versiones comerciales pueden contener conservadores, exceso de sodio o ingredientes ultraprocesados.

Prepararlas en casa es una alternativa más saludable que permite controlar la calidad de los ingredientes y adaptar el sabor a las preferencias de cada familia.

El pescado es un alimento rico en proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. También aporta grasas saludables como los Omega-3, asociadas con beneficios para el corazón y el cerebro.

Por ello, especialistas en nutrición recomiendan incluir pescado en la dieta varias veces por semana. Una forma sencilla de hacerlo es mediante recetas atractivas y fáciles de preparar, como las figuritas de pescado tipo nuggets.

El pescado es una excelente fuente de proteínas y nutrientes. Foto: (iStock)

Ingredientes básicos

Para preparar aproximadamente 20 nuggets caseros se necesitan:

500 gramos de filete de pescado blanco (merluza, tilapia o bacalao fresco)

1 huevo

½ taza de pan molido o panko

2 cucharadas de harina

1 diente de ajo finamente picado

2 cucharadas de cebolla picada (opcional)

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de perejil picado (opcional)

Pan molido adicional para empanizar

Aceite de oliva o vegetal para cocinar

Preparación paso a paso

El primer paso consiste en limpiar bien los filetes de pescado y retirar cualquier espina o piel. Después se cortan en trozos pequeños o se colocan en un procesador de alimentos para obtener una mezcla ligeramente triturada, pero no completamente líquida.

Una vez procesado el pescado, se coloca en un recipiente amplio y se agregan el huevo, la harina, el pan molido, el ajo, la cebolla, la sal, la pimienta y el perejil. Se mezcla todo hasta formar una masa uniforme que sea fácil de manipular con las manos.

Con la mezcla lista, se comienzan a formar pequeñas porciones. Cada porción se puede moldear con las manos o con ayuda de moldes para crear formas divertidas como estrellas, peces o círculos. Estas figuritas resultan especialmente atractivas para niñas y niños, lo que puede facilitar el consumo de pescado en su alimentación.

Después de darles forma, cada pieza se pasa por pan molido para crear una capa exterior crujiente. Este empanizado ayudará a que las figuritas mantengan su forma durante la cocción y tengan una textura dorada al final.

Este platillo incluye el pescado con una preparación divertida. Foto: (iStock)

Existen varias maneras de cocinar los nuggets caseros. Una de las opciones más saludables es hornearlos. Para ello, se colocan en una charola ligeramente engrasada y se hornean a 180 °C durante 15 a 20 minutos, volteándolos a la mitad del tiempo para que se doren de forma uniforme.

Otra alternativa es utilizar una freidora de aire, donde pueden cocinarse durante unos 10 a 15 minutos con muy poco aceite. También es posible freírlos en una sartén con aceite caliente durante tres o cuatro minutos por lado hasta que estén dorados.

Las figuritas de pescado tipo nuggets pueden acompañarse con ensalada, arroz, verduras al vapor o puré de papa. También se pueden servir con salsas sencillas como yogur con limón, salsa de tomate o aderezo de aguacate.

Preparar esta receta en casa no solo permite disfrutar de un platillo sabroso y nutritivo, sino que también fomenta hábitos de alimentación más saludables. Además, las figuritas pueden congelarse antes de cocinarse, lo que facilita tener una comida rápida lista para cualquier momento de la semana.