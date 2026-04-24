México Deportes

¿El vestidor estaba roto? Nicolás Larcamón rompe el silencio tras ser despedido de Cruz Azul

Joel Huiqui asumirá como técnico interino para lo que resta del torneo

Guardar
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La salida de Nicolás Larcamón de Cruz Azul se dio en un momento clave del torneo, con el equipo ya clasificado a la Liguilla, pero arrastrando una racha negativa que terminó por pesar en la decisión de la directiva.

Tras su cese, el propio estratega argentino reveló que el vestidor intentó intervenir para mantenerlo en el cargo, en contraste con versiones que apuntaban a una ruptura interna.

El vestidor respaldó a Larcamón hasta el final

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En entrevista con TUDN, Larcamón desmintió cualquier fractura con el plantel y aseguró que la relación se mantuvo firme, incluso en los momentos más complicados del cierre de torneo.

“Ni cerca (de un vestidor roto). La despedida fue muy sentida con todo el plantel. La relación venía siendo muy buena, obvio con las incomodidades de que los resultados no se nos daban estas últimas semanas”.

El técnico argentino también reveló que los jugadores buscaron interceder ante la directiva para frenar su salida.

“Con la certeza y la tranquilidad de que el plantel nos respaldó hasta el último minuto. Nos manifestaron que ellos hablaron con la directiva para intentar revertir la decisión”.

Resultados que marcaron su salida

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El ciclo de Larcamón quedó marcado por una racha de nueve partidos sin victoria en todas las competencias, además de la eliminación en la Concacaf Champions Cup frente al Los Angeles FC, torneo en el que el equipo defendía el título.

El empate ante Querétaro terminó por detonar la decisión de la directiva en una reunión previa a la Jornada 17, pese a que el equipo ya tenía asegurado su lugar en la fase final.

Más allá del desenlace, Larcamón se dijo agradecido por la oportunidad, aunque reconoció el impacto del momento.

“No te voy a mentir, son horas difíciles por esa sensación de que estábamos tan cerca de probarnos nuevamente (en Liguilla), pero estaré agradecido eternamente a la gente de Cruz Azul”.

De cara a lo que viene, el técnico destacó el potencial del plantel para competir en la fase final.

“Tienen los recursos futbolísticos, la unión, la valentía de los chicos… están en condiciones de poder atacar de lleno la Liguilla”.

Tras su salida, Joel Huiqui quedará al frente como técnico interino para encarar la Liguilla.

Temas Relacionados

Nicolás LarcamónCruz AzulLiga MXClausura 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Haaland, el “Androide” noruego, se declara fanático de los tacos mexicanos

El futbolista internacional dejó claro el amor que le tiene a este platillo típico de nuestro país al integrarlo a su rutina

Haaland, el “Androide” noruego, se declara fanático de los tacos mexicanos

Tigres vs Mazatlán FC: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la despedida de André-Pierre Gignac y los Carroñeros

El francés cierra su histórica etapa mientras el equipo sinaloense juega su último juego de su historia en el futbol mexicano

Tigres vs Mazatlán FC: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la despedida de André-Pierre Gignac y los Carroñeros

Ricardo La Volpe revienta a Ochoa y explica por qué no debe ser el titular en Mundial 2026 con la Selección Mexicana

El ex técnico de la Selección Mexicana cuestionó duramente el nivel actual del portero rumbo al Mundial 2026

Ricardo La Volpe revienta a Ochoa y explica por qué no debe ser el titular en Mundial 2026 con la Selección Mexicana

Solo dos boletos quedan para la Liguilla: Tigres, Atlas, León y Xolos pelean por llegar a la postemporada

El desenlace se decidirá en partidos simultáneos donde las combinaciones de resultados abren múltiples posibilidades para los aspirantes

Solo dos boletos quedan para la Liguilla: Tigres, Atlas, León y Xolos pelean por llegar a la postemporada

Betis vs Real Madrid, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 32 de LaLiga en México

Betis es quinto con 49 puntos, mientras que el Real Madrid marcha segundo con 73 y continúa en la pelea por el liderato

Betis vs Real Madrid, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 32 de LaLiga en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Percepción de inseguridad en México bajó 8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, Harfuch destaca “estrategia sostenida”

Percepción de inseguridad en México bajó 8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, Harfuch destaca “estrategia sostenida”

Sol León revela que estuvo casada con poderoso narco de Sinaloa

Las 7 fugas de “El Guano”: así ha escapado el hermano de “El Chapo” de todos los operativos para capturarlo

Cronología del caso Fernando Farías Laguna, el contralmirante acusado de tejer una red de huachicol fiscal en México

Por qué el huachicol fiscal es una actividad criminal compleja de reemplazar, según especialista en seguridad

ENTRETENIMIENTO

“La número uno en mi vida”: Así describen a Angélica Vale sus hijos tras divorcio con Otto Padrón

“La número uno en mi vida”: Así describen a Angélica Vale sus hijos tras divorcio con Otto Padrón

“Casa 12”, la película mexicana de suspenso que apuesta por una estética hipnótica en blanco y negro

Sol León revela que estuvo casada con poderoso narco de Sinaloa

Internautas reviven momentos de Ángela Aguilar y Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras rumores de romance secreto

Cazzu convierte “Con otra” en un ritual de sanación en su primer concierto en Chicago: “Soy la madre Julieta”

DEPORTES

Haaland, el “Androide” noruego, se declara fanático de los tacos mexicanos

Haaland, el “Androide” noruego, se declara fanático de los tacos mexicanos

Tigres vs Mazatlán FC: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la despedida de André-Pierre Gignac y los Carroñeros

Solo dos boletos quedan para la Liguilla: Tigres, Atlas, León y Xolos pelean por llegar a la postemporada

Betis vs Real Madrid, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 32 de LaLiga en México

Luis Chávez apunta al Mundial: así celebró el mexicano su regreso a las canchas con el Dinamo