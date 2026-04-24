¿El vestidor estaba roto? Nicolás Larcamón rompe el silencio tras ser despedido de Cruz Azul

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La salida de Nicolás Larcamón de Cruz Azul se dio en un momento clave del torneo, con el equipo ya clasificado a la Liguilla, pero arrastrando una racha negativa que terminó por pesar en la decisión de la directiva.

Tras su cese, el propio estratega argentino reveló que el vestidor intentó intervenir para mantenerlo en el cargo, en contraste con versiones que apuntaban a una ruptura interna.

El vestidor respaldó a Larcamón hasta el final

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En entrevista con TUDN, Larcamón desmintió cualquier fractura con el plantel y aseguró que la relación se mantuvo firme, incluso en los momentos más complicados del cierre de torneo.

“Ni cerca (de un vestidor roto). La despedida fue muy sentida con todo el plantel. La relación venía siendo muy buena, obvio con las incomodidades de que los resultados no se nos daban estas últimas semanas”.

El técnico argentino también reveló que los jugadores buscaron interceder ante la directiva para frenar su salida.

“Con la certeza y la tranquilidad de que el plantel nos respaldó hasta el último minuto. Nos manifestaron que ellos hablaron con la directiva para intentar revertir la decisión”.

Resultados que marcaron su salida

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El ciclo de Larcamón quedó marcado por una racha de nueve partidos sin victoria en todas las competencias, además de la eliminación en la Concacaf Champions Cup frente al Los Angeles FC, torneo en el que el equipo defendía el título.

El empate ante Querétaro terminó por detonar la decisión de la directiva en una reunión previa a la Jornada 17, pese a que el equipo ya tenía asegurado su lugar en la fase final.

Más allá del desenlace, Larcamón se dijo agradecido por la oportunidad, aunque reconoció el impacto del momento.

“No te voy a mentir, son horas difíciles por esa sensación de que estábamos tan cerca de probarnos nuevamente (en Liguilla), pero estaré agradecido eternamente a la gente de Cruz Azul”.

De cara a lo que viene, el técnico destacó el potencial del plantel para competir en la fase final.

“Tienen los recursos futbolísticos, la unión, la valentía de los chicos… están en condiciones de poder atacar de lleno la Liguilla”.

Tras su salida, Joel Huiqui quedará al frente como técnico interino para encarar la Liguilla.