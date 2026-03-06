México

Xavi en Monterrey y Guadalajara: cuánto cuestan los boletos para el X-Tour

El joven visitará varias ciudades del país

Xavi anuncia su gira 'X
Xavi anuncia su gira 'X Tour' por México en mayo de 2026, llevando su innovador espectáculo a cinco ciudades principales

Xavi anunció fechas en México como parte de su X-TOUR en 2026. Ya están disponibles los precios de las fechas del sábado 2 de mayo en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León, y la del martes 5 de mayo en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco.

Para el evento en Monterrey, los precios de boletos se distribuyen en varias secciones: BEYOND VIP a $2,604, BEYOND ORO a $2,232, PLATINUM a $1,612, B PLATINUM a $1,426, PERFILES a $1,550, B PERFILES a $1,426, C PERFILES a $1,227.50 y D PERFILES a $744, todos con cargos incluidos.

En Guadalajara, los costos de las entradas se clasifican en PLATEA por $2,852, LUNETA BAJA por $2,467.60, LUNETA ALTA y DISCAP por $2,219.60, PRIMER BALCÓN por $1,227.60 y SEGUNDO BALCÓN por $843.20, también con cargos.

La preventa de boletos a través de Banamex comenzará el 6 de marzo a las 11:00 AM, mientras que la venta general se habilitará el 7 de marzo a la misma hora. La boletera oficial es Ticketmaster. Se ofrecerá la opción de pagar a 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de $3,000 MXN.

Xavi: de Youtube a la fama

Quién es Xavi, el cantante
Quién es Xavi, el cantante de corridos tumbados viral en TikTok por ‘La víctima’ credito:IG@xaviiiofficiall

El fenómeno de Xavi en la música latina se ha materializado con su reciente salto desde las plataformas digitales a los principales escenarios internacionales. El joven artista, que a los diecinueve años ya domina las listas globales, representa una nueva ola de intérpretes que redefinen el regional mexicano.

Los primeros pasos de Xavi estuvieron marcados por una formación musical temprana: aprendió a tocar la guitarra cuando tenía diez años, compuso piezas propias a los doce y, antes de los quince, ya compartía sus creaciones en YouTube. Estos años de disciplina y experimentación cimentaron el camino para su actual éxito global.

La trayectoria de Xavi se distingue por un mestizaje musical que fusiona la tradición de los corridos con elementos del pop y R&B estadounidense.

La dualidad de raíces, con familia en Phoenix y Sonora, enriqueció su propuesta artística. El resultado es un repertorio que resuena tanto en México como en Estados Unidos, y que responde a las inquietudes de una juventud bicultural.

Canciones como “La Víctima” y “La Diabla” se han consolidado como éxitos globales, convirtiéndose en himnos para quienes buscan una identidad musical fresca dentro del regional mexicano. El impacto de estos temas evidencia el alcance del género en el mercado internacional y la capacidad de Xavi para conectar con audiencias diversas.

