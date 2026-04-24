Seis de cada 10 mexicanos consideran inseguro vivir en su ciudad, según el INEGI: mujeres perciben mayor riesgo

Un delincuente con la cara encapuchada arrebata un teléfono celular de las manos de una víctima en una concurrida calle urbana, mostrando la vulnerabilidad ante la delincuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2026, 61.5% de la población mexicana de 18 años o más que reside en 91 áreas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

De acuerdo con el reporte, la percepción de inseguridad es más alta entre las mujeres, pues el 67.2% señala que su ciudad es insegura, frente a 54.6% de los hombres.

Ciudades con mayor percepción de inseguridad

Las áreas urbanas que registran el mayor incremento en la percepción de inseguridad entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 son Puerto Vallarta, que pasa de 32.0% a 59.9%; Tepic, de 37.9% a 53.9%, y Zapopan, de 54.7% a 70.8%.

En contraste, San Pedro Garza García baja de 8.7% a 4.4%; Saltillo, de 28.1% a 16.7%, y Torreón, de 29.5% a 20.3%.

Percepción de inseguridad se intensifica en espacios públicos

El 70.6 % de la población declara sentirse insegura en cajeros automáticos en la vía pública, 65.3% en las calles, 64.1% en el transporte público y 60.1% en las carreteras.

Sobre las expectativas para los próximos 12 meses, 30.1% de la población considera que la situación de la delincuencia e inseguridad seguirá igual de mal, y 27.1% opina que empeorará. Solo 24.7% cree que mejorará.

En el primer trimestre de 2026, las conductas delictivas o antisociales que más presencia tienen en los alrededores de las viviendas son el consumo de alcohol en la vía pública (57.7%), robos o asaltos (45.5%), venta o consumo de drogas (39.3%), vandalismo (38.4 %) y disparos frecuentes con armas (36.5%).

El 38.2% de los adultos reporta haber tenido algún conflicto o enfrentamiento directo con personas de su entorno, con los mayores porcentajes en las alcaldías Coyoacán (61.0%), Cuauhtémoc (58.1%) y Cuajimalpa de Morelos (56.7%), y los menores en Fresnillo (10.5%), Piedras Negras (12.9%) y Ciudad Obregón (13.5%).

El temor al delito también modifica las rutinas: 43.7% evita llevar objetos de valor; 39.2% restringe la salida de menores sin compañía; 39.1% cambia hábitos respecto a caminar de noche y 25.8% limita visitas a familiares o amistades.

Respecto al desempeño de las autoridades, la Marina es percibida como la más efectiva (87.3%), seguida del Ejército (85.5%), la Fuerza Aérea Mexicana (84.9%), la Guardia Nacional (77.0%), la policía estatal (56.1%) y la policía preventiva municipal (50.8%).

Entre los problemas más graves en las ciudades, la población identifica los baches en calles y avenidas (82.7%), fallas en el suministro de agua potable (59.2%) y el alumbrado público insuficiente (56.3%).

Solo 32.3 % de los adultos considera que el gobierno de su ciudad es efectivo para resolver sus principales problemas.

Las áreas con mejor percepción de efectividad son Piedras Negras (67.3%), Apodaca (62.6%) y Saltillo (60.0 %); las más bajas son Cuautitlán Izcalli (14.8 %), Ciudad Obregón (15.4 %) y Los Cabos (16.3 %).