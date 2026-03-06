SEP avanza en la creación de un nuevo libro de Historia para primaria: priorizan inclusión y diversidad

La SEP encabezó el arranque de los trabajos para la creación de un nuevo libro de Historia para primaria de 4.º a 6.º grado. Foto: Secretaría de Educación Pública.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, encabezó el arranque de los trabajos para la creación de un nuevo libro de Historia para primaria de 4.º a 6.º grado, un proyecto que reúne a destacadas historiadoras e historiadores de México.

De acuerdo con la dependencia capitalina, esta iniciativa busca transformar la narrativa histórica, integrando a las mujeres y enfatizando la diversidad en la construcción nacional.

Un equipo multidisciplinario y enfoque de género en la narrativa histórica

En la primera sesión, participaron especialistas como María Elisa Velázquez Gutiérrez, directora de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); María Gabriela Iturralde Nieto, investigadora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM; Diana Irina Córdova Ramírez, también de la máxima casa de estudios del país; Lorenzo Meyer Cossío, profesor emérito de El Colegio de México, y Felipe Ávila Espinosa, titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

El encuentro, celebrado en el Salón Nishizawa de la sede histórica de la SEP, incluyó la presencia de la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, y de la directora general de Materiales Educativos, Nadia López García.

Durante el evento, Delgado Carrillo subrayó que el nuevo libro garantizará la presencia de heroínas y mujeres en la historia nacional. Expresó: “Nunca más un libro de Historia sin mujeres”.

La subsecretaria Juárez Pérez explicó que el proceso de elaboración constará de tres etapas: integración de contenidos históricos, adaptación didáctica y validación, con la participación de maestros, maestras y estudiantes de escuelas normales.

Las voces y los temas que estarán presentes en el nuevo libro

El grupo de trabajo cuenta con la colaboración de investigadoras como Ana Rivera Carbó (INAH y UNAM), Regina Tapia Chávez y Rosario Margarita Vázquez Montaño (El Colegio Mexiquense), Ana Lau Jaibén (UAM Xochimilco), Olivia Johana Gal Sanabent (UNAM) y el ilustrador Rafael Barajas.

Entre los temas y aportaciones que se incluirán, de acuerdo con la SEP, se encuentran:

Reconocimiento de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y militantes que han contribuido a la historia de México

Afrodescendencia y diversidad de género

Pueblos indígenas y migración

Salud, enfermedades y contexto social

Profundización en la etapa colonial

Incorporación de imágenes y recursos visuales

La directora general de Materiales Educativos, Nadia López García, destacó que el momento es propicio para escuchar a las mujeres, en particular a indígenas, migrantes y campesinas, así como a las niñas. Sostuvo que el nuevo libro permitirá plasmar voces del pasado y del presente.

El proyecto cuenta con el respaldo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien instruyó que el libro refleje las contribuciones femeninas en la historia nacional.

Durante la reunión, Delgado Carrillo enfatizó que las niñas de México podrán encontrar en sus páginas “una historia que las incluya a ellas”.

Proceso de producción, validación y próximos pasos

La Secretaría de Educación Pública precisó que el primer paso será la integración del contenido histórico. Posteriormente, se adaptará de manera didáctica con la intervención de docentes y estudiantes normalistas de primaria.

El último momento consiste en la validación integral, para su envío a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) y la impresión de los ejemplares, con el objetivo de que estén disponibles para el ciclo escolar 2026-2027.

Las y los historiadores manifestaron su disposición a trabajar en equipo con la SEP y agradecieron ser considerados en el proyecto.

Entre las sugerencias planteadas figuran la inclusión de temas de diversidad, salud, migración y mayor presencia visual.

El libro buscará visibilizar a las mujeres y colectivos históricamente excluidos, transformando la enseñanza de la historia en las aulas mexicanas.