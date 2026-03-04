¿Habrá clases este viernes 6 de marzo? La SEP responde

La SEP aclaró si habrá clases este viernes 6 de marzo o no. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este viernes 6 de marzo habrá clases o no para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.

La duda surgió entre padres de familia, así como alumnas y alumnos de planteles de educación básica en todo el país.

Lo anterior debido a los recientes puentes, vacaciones y fines de semana largos, que en ocasiones establece la SEP, ya sea por fechas festivas que se recorren o juntas extraordinarias como la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Cabe destacar que la fecha más reciente de suspensión de clases fue el pasado viernes 27 de febrero por la realización de esta junta, la cual se lleva a cabo a finales de cada mes.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

¿Hay clases este viernes 6 de marzo o no en las escuelas de la SEP?

La SEP indicó que sí habrá clases este viernes 6 de marzo en todos los planteles de escuelas de nivel básico en el país.

Además de la información dada a conocer por la dependencia federal del Gobierno de México, también se consultó al calendario oficial para saber si habrá actividades académicas en esta fecha.

Tanto el calendario oficial de la SEP como lo notificado por la dependencia del Gobierno de México indicaron que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria se deben presentar este viernes 6 de marzo a sus respectivos planteles de estudios.

Aclaró que no existe razón alguna para cancelar las actividades académicas en la fecha mencionada.

Este viernes 6 de marzo sí habrá clases en todos los planteles de la SEP: Cuartoscuro.

De igual manera, la SEP precisó la siguiente fecha en que las clases serán suspendidas para todos los alumnos y alumnas de nivel básico en el país.

¿Cuándo será la siguiente suspensión de clases para todos los estudiantes de la SEP?

La SEP mencionó que la siguiente fecha en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria será el viernes 13 de marzo.

Asimismo, reveló que la cancelación de actividades académicas en esta fecha será por el registro de calificaciones del periodo actual que llevarán a cabo docentes.

Ante esto, la SEP indicó que las clases serán canceladas por esta actividad por parte del personal docente. Cabe destacar que esta fecha coincidirá con un fin de semana largo, ya que el lunes 16 de marzo no habrá clases debido a la conmemoración del aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

La fecha original es el 21 de marzo, pero se recorre al lunes más próximo, por lo tanto, alumnas y alumnos podrán gozar de cuatro días seguidos sin clases desde el viernes 13 al lunes 16 del presente mes.

La SEP indicó que habrá varios días de asueto en el mes de marzo, incluyendo un megapuente vacacional. Crédito: Cuartoscuro.

Otra de las fechas en que las clases serán suspendidas será el viernes 27 de marzo, debido a la junta de CTE, la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Inicio de vacaciones de Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa arrancarán el lunes 30 de marzo y finalizarán el viernes 10 de abril, de acuerdo a lo estipulado y marcado por la SEP.

En conclusión, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria comenzarán su periodo vacacional el viernes 27 de marzo debido a la junta de CTE, ya que el siguiente lunes, la SEP marcó oficialmente el arranque de las vacaciones de Semana Santa.