Foro nacional “Más allá de las pantallas”: SEP analiza impacto de la tecnología en la educación y la salud mental

La Secretaría de Educación Pública (SEP) inauguró el Foro Nacional “Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental”. Foto. Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) inauguró el Foro Nacional “Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental”, un espacio donde se convocó a especialistas, académicos y organismos internacionales para analizar el efecto de la tecnología en el Sistema Educativo Nacional (SEN) y el bienestar emocional de los estudiantes.

La apertura estuvo encabezada por Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, quien subrayó que la educación es el corazón de la transformación nacional bajo el gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Un enfoque integral: tecnología, bienestar y aprendizaje, informa la SEP

Durante la inauguración, Delgado Carrillo destacó que el uso de la tecnología en la educación requiere una mirada profunda y responsable. Según información de la SEP, el foro se realizó en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y reunió a más de 250 asistentes en la sede histórica de la dependencia.

El secretario resaltó que la prioridad de la SEP es consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM), modelo educativo que impulsa comunidades de aprendizaje y promueve el humanismo, la empatía y la libertad como valores centrales.

El secretario resaltó que la prioridad de la SEP es consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Foto: X/@mario_delgado.

De acuerdo con Delgado, la discusión debe ir desde el acceso a la conectividad hasta la apropiación consciente de las nuevas tecnologías, siempre con una perspectiva de alfabetización digital y pensamiento crítico.

La Agenda Digital Educativa, impulsada por la NEM, propone el desarrollo de habilidades digitales, la innovación educativa y el cierre de brechas de desigualdad.

“No buscamos regresar a una época previa a los dispositivos y las redes sociales, sino generar entornos más sanos, menos competitivos y más solidarios dentro y fuera de las escuelas”, afirmó Delgado Carrillo.

Según datos de la Unesco, 79 países aplican ya acciones para reglamentar el uso de tecnologías en las aulas. El secretario enfatizó que el objetivo no es demonizar estas herramientas, sino comprender cómo afectan el bienestar, desarrollo y aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

Riesgos, experiencias internacionales y propuestas

Riesgos detectados y experiencias compartidas

Diversas iniciativas estatales han documentado que el uso constante y no regulado de dispositivos puede afectar la concentración y el rendimiento académico, así como la convivencia escolar.

Se identifican riesgos digitales como ciberacoso, grooming, sexting, exposición a contenidos inapropiados y violencia digital.

Paola Cicero Arenas, de la Unesco en México, advirtió sobre riesgos cognitivos y socioemocionales derivados del uso excesivo, como afectaciones a la memoria y la atención.

La representante propuso una política integral basada en evidencia, ética y alfabetización algorítmica, priorizando el bienestar humano.

Experiencia internacional: el caso de Australia

Alia Imtoual, consejera de Educación de la Embajada de Australia en México, explicó que Australia combina liderazgo nacional y estatal para priorizar calidad docente, bienestar estudiantil y seguridad digital.

En 2024, Australia aprobó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años y exige verificación de edad a plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat.

Con estas medidas, se han reportado mejoras en el clima escolar, menor acoso y mayor interacción social.

En 2024, Australia aprobó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años y exige verificación de edad a plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat. Foto: X/@mario_delgado.

Datos sobre México: uso y consecuencias

Según Cimenna Chao Rebolledo, directora de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana, niñas, niños y jóvenes destinan en promedio 5.7 horas diarias al uso de dispositivos y redes sociales.

Al menos 13% de adolescentes vive con trastornos psicológicos diagnosticados y hasta 25% experimenta soledad no deseada.

En entornos hiperconectados, la desinformación y los riesgos digitales pueden amplificar vulnerabilidades ya existentes.

María Elena Medina-Mora, de la UNAM, advirtió que la demanda de atención psicológica crece entre preparatorias y universidades, y que el uso inadecuado de la tecnología puede incrementar adicciones y problemas de salud mental.

Según Cimenna Chao Rebolledo, directora de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana, niñas, niños y jóvenes destinan en promedio 5.7 horas diarias al uso de dispositivos y redes sociales. Imagen Ilustrativa Infobae.

El foro en detalle

Durante el foro, se llevarán a cabo tres mesas temáticas encabezadas por autoridades de educación básica, media superior y superior.

Se abordarán temas como el uso reflexivo de la tecnología, su impacto en juventudes y la vida frente a las pantallas, con la participación de la subsecretaria Angélica Noemí Juárez Pérez, la subsecretaria Tania Rodríguez Mora y el subsecretario Ricardo Villanueva Lomelí.