Morena contra Morena: ¿nueva indirecta de Monreal a Sergio Mayer?

Ricardo Monreal fue cuestionado por la licencia de tiempo indefinido solicitada por Sergio Mayer. (Foto: Cuartoscuro/Cámara de Diputados)

A poco más de dos semanas de que el diputado de Morena, Sergio Mayer, ingresara al reality show “La Casa de los Famosos”, las indirectas persisten entre los políticos del mismo partido. Este 5 de marzo de 2026, el diputado y coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, volvió a hacer énfasis en la preparación que deben tener los legisladores, además del compromiso que deberían mostrar ante el encargo.

Políticos “aptos y capaces” en el Congreso de la Unión

En su discurso por la firma de un convenio entre la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado de Puebla, el zacatecano reafirmó que el “deber ser” de los legisladores:

“Todo México merece representantes cada vez más aptos, más capaces. Y no hablo de preparación académica solamente, puede haber líderes sociales con mayor aptitud y capacidad que un doctor en derecho, porque todos los representantes merecen respeto y ojalá y todos se preparen y se capaciten”.

A propósito de la falta de preparación de algunos funcionarios que ocupan cargos públicos sin tener los estudios o la experiencia necesaria, Monreal comentó:

“Todos tenemos la obligación de capacitarnos, de mejorar, de establecer mejores condiciones para que realicemos nuestro trabajo con nivel, con altura de miras y con razones, lejos de los insultos, lejos de la diatriba, alejados de los aspectos personales”.

Sergio Mayer avisó pero eso no evitó el disgusto

El pasado 18 de febrero en un breve encuentro con medios de comunicación, Monreal aseguró que Mayer le avisó sobre la solicitud de licencia por tiempo indefinido para dejar su encargo en San Lázaro e integrarse al proyecto de Telemundo, sin embargo, remarcó su molestia precisando que “ojalá cada vez tengamos mejor representación”.

Pese a las criticas que el tema ha generado desde entonces, el diputado comentó que el permiso solicitado por el actor está amparado por la ley y no hay impedimento debido a la falta de especificidad:

“La ley no especifica con claridad los motivos por los cuales se debe de ausentar un legislador, pero es un derecho de todos los legisladores y las legisladoras”.

¿Quién ocupa el lugar de Mayer en San Lázaro?

El pasado 24 de febrero, Luis Morales Flores rindió protesta como diputado suplente en sustitución de Sergio Mayer.

Cabe destacar que desde 2024, Morales Flores ha mantenido una posición en contra de quien un día formo parte del espectáculo “Solo para mujeres”, haciendo referencia a que “no representa a Morena” y “no tiene idea de las reformas que se están votando, entre ellas la reforma al Poder Judicial”.

El suplente fue elegido por el mecanismo de representación proporcional para la legislatura 2024-2027, aunque su inconformidad la llevó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el resultado no lo favoreció y denunció que no fue considera su condición de adulto mayor y persona con discapacidad.

Cuanto estaría ganando Sergio Mayer en La Casa de los Famosos

Entre las especulaciones más fuertes sobre la estancia de Mayer en el reality show se encuentra el monto de lo que estaría ganando por semana, ya que se especula habría negociado un pago de hasta 35 mil dólares.

Una diferencia abisma con su sueldo en el recinto legislativo, ya que los registros oficiales indican que su dieta mensual asciende a 79 mil pesos ya con el ajuste que se realizaron para este 2026.

Entre otros pagos que recibe en el cargo federal se encuentran:

Los diputados federales reciben mil 250 pesos mensuales como apoyo para despensa .

El aguinaldo anual equivale a 40 días de salario , cantidad superior a la que reciben la mayoría de los trabajadores.

La prima vacacional asciende al 50% sobre 10 días de sueldo durante el periodo de vacaciones.

Se entregan apoyos adicionales por asistencia legislativa y atención ciudadana, cuyo monto depende de la participación del diputado en comisiones o de si ocupa cargos adicionales.

Legisladores de la Cámara de Diputados ganan 79 mil pesos mensuales.

Al sumar todas estas percepciones resultan en un monto superior a los 150 mil pesos, un pago muy por debajo a lo que recibe por su participación en el programa televisivo.