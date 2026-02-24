México

Morales Flores, suplente de Sergio Mayer, rinde protesta como diputado y piden que se quede de forma permanente

El actor pidió licencia para participar en La Casa de los Famosos

Luis Morales Flores es el
Luis Morales Flores es el suplente de Sergio Mayer (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM) (X/@MoralesFloresL)

Hoy 24 de febrero, en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, Luis Morales Flores rindió protesta como diputado suplente en sustitución de Sergio Mayer, quien solicitó licencia con motivo su participación en el programa de televisión La Casa de los Famosos.

Luis Morales Flores, identificado como integrante de la comunidad indígena otomí, asume así el cargo de diputado suplente durante la ausencia temporal de Mayer.

En el Congreso, Sergio Gutiérrez Luna, legislador de la misma bancada, encabezó el acto protocolario de toma de protesta, formalizando así el inicio del periodo legislativo para Morales Flores.

Legisladores y legisladoras de Morena han manifestado abiertamente su deseo de que Morales Flores sustituya permanentemente a Sergio Mayer.

La posición de Morales Flores frente a Sergio Mayer

Sergio Mayer solicitó licencia para
Sergio Mayer solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo como diputado federal. | Jovani Pérez

En 2024, Luis Morales Flores, quien es comerciante en la Central de Abastos de la Ciudad de México, fue seleccionado como diputado suplente de Sergio Mayer por el mecanismo de representación proporcional para la legislatura 2024-2027.

No obstante, Morales Flores manifestó abiertamente su inconformidad con esta designación y llevó el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Alegó que no fue asignado correctamente, pues —tras su elección en la tómbola— consideraba que su curul debía reflejar su calidad de legislador en condiciones de adulto mayor y persona con discapacidad, circunstancias que, expresó, no fueron debidamente valoradas por ni el partido Morena ni el Tribunal.

Entre los meses de agosto y septiembre de 2024, Morales Flores intensificó sus cuestionamientos hacia Sergio Mayer y se refirió a él señalando que “no representa a Morena” y “no tiene idea de las reformas que se están votando, entre ellas la reforma al Poder Judicial”.

Morena quiere a Sergio Mayer fuera de la Cámara de Diputados

Luisa Alcalde, presidenta de Morena,
Luisa Alcalde, presidenta de Morena, confirma que ha iniciado un proceso para evaluar la permanencia de Mayer en el partido (Archivo)

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia revisará la permanencia de Mayer como legislador del partido.

“Lo que opino es que le toca a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) determinar;entiendo que abrieron ya un procedimiento y creo que a ellos les toca evaluar”

El diputado federal dejó su cargo el 17 de febrero de 2026, sólo unos días después del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

Durante el periodo legislativo de 2018 a 2026, Mayer impulsó 26 iniciativas y participó en 608 votaciones, según el Sistema de Información Legislativa. En 2025 y 2026, presentó cinco propuestas referidas a la trata de personas y la Guardia Nacional, mientras que entre 2023 y 2024 no registró iniciativas, de acuerdo con el portal oficial.

