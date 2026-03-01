Sergio Mayer estaría ganando más de medio millón de pesos en La Casa de los Famosos, según Poncho de Nigris

Poncho de Nigris reveló que aconsejó a Mayer solicitar la suma máxima de honorarios gracias a su fama y trayectoria en el medio. Foto: Cuartoscuro Instagram/ponchodenigris

La particicpación de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos Telemundo sacudido el mundo del entretenimiento en México; principalmente por su labor como diputado y las supuestas razones que lo llevaron a aceptar el proyecto.

Sin embargo, otro de los temas que más ha causado intriga son las supuestas versiones que señalan que el militante de morena habría negociado un pago de hasta 35 mil dólares por semana, lo que lo convertiría en el habitante mejor pagado de la edición.

La cifra resalta en una temporada donde personalidades como Laura Zapata y Lupita Jones también figuran entre las favoritas de la producción para recibir altos honorarios.

Sergio Mayer habría negociado un salario superior a 35 mil dólares semanales, posicionándose como el participante mejor pagado del reality. (Infobae México / Jovani Pérez)

Sergio Mayer negoció un sueldo sin precedentes para participar en el reality

La especulación sobre los contratos de los participantes ha sido constante en redes sociales desde los primeros capítulos. Sin embargo, el tema escaló cuando Poncho de Nigris abordó la situación durante una transmisión en su canal de YouTube.

De acuerdo con el exparticipante de La Casa de los Famosos México, la negociación de Mayer habría comenzado con una oferta de 30 mil dólares por semanales.

“A mí me ofrecieron 35 mi dólares y me dijo (Sergio): ‘me están ofreciendo 30 mil’. Le dije: ‘Pídeles 35. Pues ya estamos rucos, y ya tienes tu nombre y todo’. Es el más famoso ahorita”, contó De Nigris.

El sueldo estimado de Sergio Mayer superaría los 600 mil pesos cada semana, cifra inédita entre los concursantes del programa de Telemundo. (RS)

Por lo tanto, de acuerdo con el tipo de cambio, Sergio Mayer estaría recibiendo más de 600 mil pesos por cada siete días de estancia en el programa. Dicha cantidad colocaría al actor y legislador por encima de otras celebridade.

“Venimos a hacer un infierno de esta casa”, afirmó Mayer al ingresar al reality show 24/7.

Cabe mencionar que otras fuentes han difundido que algunos participantes recibirían 400 mil pesos semanales, con bonos de hasta 50 mil pesos adicionales para quienes lleguen a la final.

La participación de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos Telemundo genera impacto en la industria del entretenimiento en México. (Foto: Telemundo)

¿Qué pasará con Sergio Mayer mientras está en La Casa de los Famosos?

En cuanto a su situación política, Sergio Mayer solicitó una licencia por tiempo indefinido a la Cámara de Diputados, donde ejercía como legislador federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, su suplente actual es Luis Morales Flores, ya que el periodo parlamentario de Mayer se extiende hasta agosto de 2027.

Hasta el momento, ni la producción de La Casa de los Famosos ni la familia del actor han emitido un comunicado oficial sobre el monto de su salario. No obstante, Poncho de Nigris recalcó en su canal: “Esperamos que le vaya bien y lo vamos a estar apoyando”.

Mayer solicitó una licencia indefinida al Congreso, dejando su curul temporalmente para concentrarse en su participación en el reality show.| Jovani Pérez

Hasta ahora, la cifra mencionada por Poncho de Nigris no ha sido confirmada oficialmente, pero ha generado debate sobre los alcances económicos de los realities y la capacidad de negociación de sus protagonistas.